Trasporti, Conte (LeU), Alta velocità ferroviaria, interrogazione a Giovannini

“Il tracciato del lotto 1a dell’Alta velocità ferroviaria tra Battipaglia e Romagnano, in alcuni tratti, spacca in due i centri abitati, le aree protette e le zone industriali, generando un grosso impatto ambientale e sociale, soprattutto sul territorio di Eboli, e un alto allarme sociale tra i cittadini e le imprese. Il governo intervenga per affrontare queste problematicità”.

Lo ha chiesto nell’Aula di Montecitorio, nella seduta di Question time, con una interrogazione urgente rivolta al Ministro Giovannini, il deputato di Liberi e Uguali, Federico Conte.

“Durante gli incontri organizzati da Rete ferroviaria italiana con la comunità del luogo – ha continuato il parlamentare – sono state sollevate dai Comuni interessati ben 34 quesiti dentro cinque questioni cruciali. Tra le questioni poste c’è la grande preoccupazione dell’impatto dell’opera su abitazioni, terreni e opifici. Anche il ministero della Transizione ecologica, con una propria nota sul progetto, ha sollevato preoccupazioni per la sostenibilità ambientale del piano relativamente all’impatto sulle biodiversità, sull’uso del suolo, sulla tutela del patrimonio naturale e agroalimentare. Il Governo si faccia carico delle preoccupazioni della comunità territoriale. C’è un pezzo di popolazione che va coinvolta nelle scelte, rispettata e tutelata”.