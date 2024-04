L’associazione ONMIC di Eboli plaude alla Istituzione della figura del Garante per la persona con disabilità

L’associazione ebolitana ONMIC plaude alla istituzione della figura del Garante per la persona con disabilità e plaude soprattutto alla individuazione della professoressa Carmen Carnevale che dovrà occuparsi di un settore molto delicato e che allo stato abbraccia una serie di problematiche. Ma non manca un pizzico di rammarico per come sono state gestite le fasi rivolte all’amministrazione comunale.

La nota dell’associazione

«Il 18 aprile 2024 è terminata una epopea per l’associazione ONMIC di Eboli», scrivono i volontari dell’associazione ebolitana.

Era dicembre del 2021 quando l’associazione ebolitana protocollò la prima richiesta di istituire la figura del Garante per la persona con disabilità nella nostra città.

Negli anni successivi sono stati messi al centro dell’attenzione le inadempienze e i ritardi che hanno portato ad una così tardiva nomina.

«Eravamo convintissimi che scegliere una persona giusta, potesse contribuire a migliorare la qualità dei servizi e la progettualità delle politiche sociali in generale – dicono ancora dall’associazione ebolitana -. Siamo lieti e felici oggi, di congratularci pubblicamente con la professoressa Carmen Carnevale, nostra partner proprio da quel convegno del dicembre 2021, che vide, per la prima volta, l’associazione ONMIC di Eboli chiedere l’istituzione della figura del Garante per la persona con disabilità».

L’associazione riconosce alla professoressa Carnevale, professionalità ed umanità. «E siamo sicuri che, se lasciata libera di esprimersi e di lavorare, potrà assolvere al meglio l’incarico affidatole».

Il rammarico

«Di una cosa però siamo tutti noi soci rammaricati, ossia, di non esser stati presenti ieri alla nomina ufficiale. Non volevamo in alcun modo mancare di rispetto alla neo garante, ma non abbiamo ricevuto alcun invito da chi di dovere ed inoltre abbiamo saputo della stessa, solo a cose fatte. Speriamo altresì che l’Amministrazione abbia avuto cose più importanti da fare, dimenticando di invitare l’associazione promotrice, alla presentazione ufficiale di nomina del Garante. Rinnoviamo nuovamente gli auguri per un prolifico lavoro alla professoressa Carnevale e finalmente possiamo dire di aver raggiunto il nostro primo obiettivo come associazione». Così si conclude la nota.