Metano a Pisciotta: ok ai lavori

PISCIOTTA. Via libera alla realizzazione della rete di distribuzione del gas metano a Pisciotta. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso il decreto di finanziamento per realizzare gli interventi per oltre 3,3 milioni di euro. Sarà la Cilento Reti Gas ad eseguire le opere che dovranno concludersi entro tre anni.

«Finalmente, ci siamo! – commenta il sindaco Ettore Liguori – Quest’area, purtroppo, scontava un notevole ritardo perché dimenticata dal programma di metanizzazione nazionale».

«Rappresenta un passo verso la modernità perché significa dare servizi migliori sia ai residenti sia ai turisti visto che ci stiamo muovendo verso l’ospitalità diffusa. Far crescere una comunità, combattere lo spopolamento, significa anche dare servizi come questo che ci apprestiamo ad effettuare». Così ha concluso il primo cittadino.

L’opera rientra in un più ampio piano di metanizzazione del comprensorio cilentano, per un importo di 50 milioni di euro, finanziato con risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020.