Gin Tonic la rubrica musicale che leggi il tempo di un Gin

Lee Scratch Perry muore a 85 anni, produttore geniale e guru del dub. Peronalità istrionica, unica nel suo ed in altri generi, oltre che alla sua musica oggi a quattro giorni dalla sua morte voglio ricordarlo attraverso alcuni scatti fotografici. Produttore musicale, cantante, musicista, talent scout e fonico. Lee Perry, ha lavorato e prodotto vari artisti, tra questi Bob Marley, i Congos, Adrian Sherwood, i Beastie Boys e molti altri. E’ stato proprio lui a dare il nome alla band di Marley, registrando con loro le prime hit come Small Axe e Sun is Shining e album fondamentali come Soul Rebels (1970). Il suo uso innovativo della tecnologia ha portato la musica giamaicana dall’essere solo folklore locale a fenomeno mondiale. Quando penso al Dub non penso alla cassa dritta ma a Lee Scratch Perry, amen.









LIVE FESTIVAL, AFRICA UNITE 11 SETTEMBRE NELLO STRAORDINARIO SCENARIO DEL PARCO DEL CASTELLO – MATERA.

LIVE! è vivere LIVE! è condividere emozioni dal vivo LIVE! è passione in movimento LIVE! Festival è tutto questo, al ritmo di arte, cultura e spettacolo.

Il LIVE! Festival nasce dalla voglia di RI-PARTIRE, di ricominciare, di tornare a condividere e a vivere l’arte, attraverso un’aggregazione consapevole. È un festival di musica e teatro che si svolgerà l’11 e il 12 settembre presso il Parco del Castello di Matera. Ad aprire il festival – sabato 11 settembre – sarà la storica band degli Africa Unite, considerati dalla critica la band più autorevole del panorama reggae e world music italiano. Vantano numerosi riconoscimenti e collaborazioni con artisti di livello internazionale. La band, tra le più longeve d’Italia, festeggia quest’anno il quarantesimo compleanno.

Per la sezione teatrale – domenica 12 settembre – ci saranno Giulia Michelini – per tutti Rosy Abate di Squadra Antimafia e dell’omonima serie tv Mediaset – e Paola Michelini, anche autrice del testo insieme a Paolo Civati, che porteranno in scena lo spettacolo teatrale “Alza la voce”, con la regia dello stesso Civati e prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo e Stefano Francioni Produzioni. Il testo prende spunto da un fatto reale, l’Orsa Pizza, chiusa da anni all’interno di una teca in un centro commerciale in Cina, e riflette sugli stereotipi legati al femminile oggi, attraverso i personaggi di due donne: Stella e Pizza. PROGRAMMA: Sabato 11 settembre Ore 20.00 – Parco del Castello Matera Live concert,Africa Unite In apertura : Roots ‘n’ Stones Crew, Bobo Sind + djset Supafly FriscoSound .