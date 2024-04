Agropoli: fondi di un mutuo per sistemare la strada che conduce alla proprietà di un assessore, è polemica

Il comune di Agropoli non realizzerà un parcheggio pubblico in via Frank Zappa; il prestito contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, infatti, verrà impiegato diversamente, nello specifico per interventi di sistemazione di una strada che conduce allo Scoglio del Sale, a Trentova e per opere di arredo urbano tra Piazza Vittorio Veneto e Piazza della Repubblica.

Le polemiche

Una scelta che non ha mancato di destare perplessità, sia perché il parcheggio in via Zappa sarebbe fondamentale per i pendolari che raggiungono la stazione di Agropoli – Castellabate, sia perché la strada che si intende sistemare condurrebbe anche alla proprietà di un assessore.

«Tra i principali problemi di viabilità ad Agropoli c’è questa strada, non le strade groviera del centro e delle periferie, percorse da centinaia di autovetture quotidianamente – accusa il consigliere Raffaele Pesce –

Si spenderà parte di un mutuo acceso per altro fine. Intanto il cancello resta chiuso, e non si considera neppure l’esistenza di un’altra strada che conduce allo stesso posto: lo scoglio del Sale! Perché bisogna arrivarci in automobile, certo, a mare… Non sono io a dirlo ma la Giunta con deliberazione proposta dall’assessore al PNRR». Immancabili le polemiche sul caso.

I chiarimenti dell’Ente

Da palazzo di città chiariscono, però, che la scelta delle Ferrovie è quella di realizzare in proprio un parcheggio in via Zappa, di qui la decisione di destinare i fondi ad altri interventi.

Perché sistemare la strada che conduce allo scoglio del Sale, però, non è ancora motivato.