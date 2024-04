Ruraland: giovani da tutta Europa a Tortorella per l’ecoturismo e l’economia circolare

Nell’ambito del programma Erasmus Plus, Cilento Youth Union, in collaborazione con il Comune di Tortorella, organizza lo scambio culturale “Ruraland”, dedicato a giovani provenienti da aree svantaggiate d’Europa. L’iniziativa, che si svolgerà dal 19 al 28 aprile 2024, si propone come un percorso di crescita personale e professionale per i partecipanti, attraverso azioni di apprendimento non formale e lo scambio di buone pratiche nel campo dell’imprenditoria giovanile e dell’imprenditorialità.

L’obiettivo del progetto

Obiettivo del progetto è quello di rafforzare le competenze dei giovani nei settori emergenti dell’ecoturismo, dell’economia circolare e dell’ecologia; promuovere l’autoimprenditorialità attraverso il confronto con giovani imprenditori locali; favorire lo scambio interculturale tra i partecipanti provenienti da diversi contesti europei; valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del Cilento.

Metodologia

Ruraland si articola in una serie di attività formative e interattive, tra cui:

Workshop e seminari tenuti da esperti del settore;

tenuti da esperti del settore; Visite guidate a siti di interesse culturale e naturalistico;

a siti di interesse culturale e naturalistico; Incontri con imprenditori locali per conoscere le loro esperienze;

per conoscere le loro esperienze; Momenti di socializzazione e scambio interculturale.

Lo scambio è rivolto a 30 giovani tra i 24 e i 30 anni residenti in aree svantaggiate d’Italia, Romania, Turchia, Bulgaria e Portogallo.

Programma per adulti

Oltre allo scambio giovanile, Ruraland prevede un programma per adulti dal titolo “Vivere nelle aree rurali è possibile”. Gli incontri, gratuiti e aperti a tutta la popolazione, si terranno a Tortorella dal 27 al 30 aprile e saranno tenuti dal Prof. Dr. Faruk Yüksel, esperto in Marketing turistico.