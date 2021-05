Eccellenza: tempo di derby tra Agropoli e Virtus Cilento

Nel weekend alle porte occhi puntati tra i dilettanti oltre alla Serie D anche all’Eccellenza. Sul manto erboso del massimo campionato dilettantistico regionale campano in scena gli scontri dei cinque gironi stilati nelle scorse settimane.

Eccellenza campana: nel girone E le squadre cilentane

Si è tornati in campo dopo mesi di stop il torneo d’Eccellenza campana. Il massimo campionato regionale dilettantistico ha riaperto i battenti, tornando in campo con 28 club sui 42 aventi diritto. Sono sei le salernitane presenti, invece, sulle undici iscritte inizialmente. Cinque i club che non hanno aderito alla ripartenza: Calpazio, Costa d’Amalfi, Castel San Giorgio, Alfaterna e Salernum Baronissi torneranno sui manti erbosi solo nella prossima stagione.

La prossima giornata

Nel girone E d’Eccellenza regionale sono cinque le squadre presenti tutte salernitane. Nell’ottavo turno di campionato a riposare sarà il Buccino Volcei del tecnico Mario Pietropinto, capolista del raggruppamento. Impegno esterno per l’Agropoli allenato da Carmine Turco, a quota sette punti in graduatoria, di scena all’ “Ardinasi” contro la Virtus Cilento guidata da Domenico Castiello. Scontro poi tra tra il Faiano, fanalino di coda, e l’Angri.

Eccellenza girone E: turno numero 8 23-05-21 16:30 Faiano Vs Angri 23-05-21 16:30 Virtus Cilento Vs Agropoli Riposa: Buccino Volcei



La classifica Eccellenza girone E: Buccino Volcei 14, Virtus Cilento 11, Angri e Agropoli* 7 Faiano* 0. * Una gara in meno.