Dolphins Cilento e Abatese ancora vincenti: decisivo lo scontro diretto nel prossimo weekend

Nella ventisettesima giornata del campionato di Eccellenza Femminile arriva la terza vittoria stagionale a tavolino per le Dolphins Agropoli.

Le partite

La compagine di mister Tarabusi nel pomeriggio di sabato, all’Ardisani di Casal Velino, ha svolto un normale allenamento vista l’assenza del Virtus Volla. Resta in scia l’Academy Abatese corsara sul campo del Sant’Anastasia per 5 a 0. Decisivo, dunque, lo scontro diretto in programma nel prossimo weekend. Match molto combattuto quello tra la Grumese e il Caserta Femminile, con le padroni di casa che hanno la meglio per 4 a 3.

Torna al successo anche il Pegaso che rifila 5 gol al Mugnano Women, con Romano che sigla una tripletta. La Nocerina Women grazie ad un guizzo di Pescina supera tra le mura amiche il Futura Ischia. Rinviata invece a mercoledì la gara tra Giugliano Women e Agorà. Turno di riposo per Sant’Antonio Abate Women e Lions LMM Montemiletto.

Risultati

Dolphins Cilento – Virtus Volla 3-0

FC Nocerina Women – Futura Ischia 1-0

Grumese Calcio – Caserta Femminile 4-3

Mugnano Women – Pegaso 0-5

Sant’Anastasia – Academy Abatese 0-5

Giugliano Women – Agorà si disputerà il 17/04

Classifica

Dolphins Cilento 66

Academy Abatese 61

Giugliano Women 58

Grumese Calcio 53

Asad Pegaso 51

Sant’Anastasia 36

Sant’Antonio Abate 36

Caserta Femminile 27

Nocerina Women 26

Agorà 20

Futura Ischia 16

LMM Montemiletto 15

Virtus Volla 10

Mugnano Women -2