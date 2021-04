Apertura centro vaccinale a SAPRI: ritardo inaccettabile

“Per l’apertura del punto vaccinale a Sapri Gentile dovrebbe vergognarsi per l’inacettabile ritardo nel dare alla comunità un servizio che altri sindaci hanno già dato ai loro cittadini da mesi”. Così Pamela Marino, consigliere del gruppo Sapri Democratica che fa riferimento anche ai disagi dei giorni scorsi quando alcuni cittadini sono rimasti sotto la pioggia in fila.

“La necessità di aprire un punto vaccini a Sapri lo stiamo urlando con forza dall’inizio della campagna vaccinale, ma senza essere ascoltati – dice il consigliere Marino – Abbiamo poi individuato l’auditorium come possibile punto vaccinale, ma pur di non confermare la fondatezza dei nostri suggerimenti l’amministrazione Gentile è rimasta inerte per mesi”.

“Anche questa volta se avesse dato ascolto ai consiglieri di SapriDemocratica avrebbe evitato di umiliare la nostra Città che sarebbe stata dotata di un centro vaccinale già da tempo”, conclude il consigliere comunale.