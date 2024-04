Novi Velia: costituita la Comunità Energetica

Giornata importante quella di oggi per il Comune di Novi Velia, che ha visto nascere la propria Comunità Energetica.

La firma dell’atto notarile per la costituzione della CER da parte di un nutrito gruppo di cittadini è stato, infatti, l’atto conclusivo di un percorso di cui si è fatta promotrice l’amministrazione comunale di Novi Velia, rappresentata dal sindaco Adriano De Vita.

La costituzione

Lo stesso Comune è entrato, in qualità di socio, nella costituita cooperativa, con la prospettiva di essere uno degli artefici della realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Le fasi di costituzione della CER sono state coordinate dall’ingegnere Felice Parrilli, che ha poi assunto il ruolo di presidente della CER di Novi Velia.

L’importanza della Comunità Energetica

La neo costituita Comunità Energetica rappresenta un altro importante tassello che si inserisce nel mosaico delle analoghe associazioni già costituite o in via di costituzione nel territorio del Cilento e del Vallo di Diano, come ad esempio le numerose CER promosse da Consac IES.

Il proliferare di queste iniziative sta a dimostrare che anche il territorio a sud della provincia di Salerno è sensibile all’appello dell’UE che spinge verso un’auspicata transizione energetica.