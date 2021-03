Capaccio Paestum: fondi delle multe per assunzione nuovi vigili

CAPACCIO PAESTUM. Il comune, retto dal sindaco Franco Alfieri ha deciso di riutilizzare i fondi derivanti dalle multe per assumere nuovi vigili urbani. L’Ente prevede di incassare 2,5 milioni: 907 mila euro di riscossione effettiva, la restante somma invece riguarda invece il fondo crediti.

Si tratta di un piano articolato: un 12,5% che riguarda le spese per la segnaletica stradale, un altro 12,5% per accertamenti e controlli, ma anche per l’acquisizione di attrezzature ed automezzi, il 25% per la manutenzione stradale, i piani di sicurezza, corsi didattici e assunzione dei vigili stagionali, mentre la parte rimanente è indirizzata per le spese di indirizzo generale.

Dallo scorso anno il comune ha già potuto vantare maggiori entrate grazie ad un dispositivo particolare in dotazione ai vigili urbani, diretti dal maggiore Natale Carotenuto: parliamo dell’autoscan in grado di effettuare un rapido controllo delle vetture in transito segnalando quelle sprovviste di assicurazione e revisione. Questo dispositivo è presente anche a Capaccio Scalo e in località Rettifilo.

In tempi difficili per i sottodimensionati Enti Locali, i comuni cercano di industriarsi in tutti i modi possibili per adempiere a quelli che sono i servizi essenziali e di prossimità. Negli anni anche una campagna aprioristica contro i dipendenti pubblici ha prodotto delle leggi completamente sbagliate dai vari governi che si sono succeduti: ora, con il Paese alle strette, il dibattito pubblico pare si sia indirizzato verso una maggiore maturità e nei prossimi tempi è infatti prevista una riforma pregnante della Pubblica Amministrazione in questo senso, in grado di dare nuova linfa ai comuni, necessità, questa, espressa chiaramente anche dall’ANCI.