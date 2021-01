Sala Consilina, al via i rimborsi per la mensa scolastica

“Alla luce dell’attuale situazione pandemica, nel prendere atto dell’impossibilità di garantire il funzionamento della mensa scolastica, il comune di Sala Consilina, con la Determinazione del Dirigente dell’Area Affari Generali n.228 del 18/09/2020, ha dato facoltà, a chiunque ne faccia richiesta, di ottenere il rimborso del credito residuo esistente, seppure esso potrà essere sempre utilizzato, non appena il servizio mensa sarà ripristinato”. Lo fanno sapere da palazzo di città.

L’Ufficio per la Transizione al Digitale, nell’ambito delle sue attività volte a offrire i servizi al cittadino in modalità digitale, come previsto dalla legge, ha attivato la procedura on line per l’inoltro della richiesta di rimborso all’Ente.

La procedura, che si avvia con l’inoltro attraverso i servizi on line da parte dell’interessato, viene trattata integralmente in modalità digitale, fino alla sua conclusione.

L’utente dovrà recarsi sulla home page del sito web istituzionale www.comunesalaconsilina.it e cliccare su “Servizi on line”, quindi su “Istanze On Line” e poi entrare attraverso SPID, di cui è necessario essere dotati.

Questa modalità non sostituisce quella in cartaceo, che può essere svolta attraverso i tradizionali canali a sportello fisico.

Per illustrare in che modo può essere inoltrata la richiesta in modalità digitale, a cura dell’Ufficio Comunicazione, Siti web e Multimedialità è stato realizzato un video tutorial esplicativo della procedura.