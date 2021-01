Caselle: conferita cittadinanza al ”Milite Ignoto”

Anche il comune di Caselle in Pittari ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria al ”Milite Ignoto”. Quest’anno, infatti, ricorre il centenario della traslazione e tumulazione del Milite Ignoto (che avvenne a Roma l’11 Agosto 1921 presso il sacello dell’Altare della Patria nella capitale).

Ai giorni nostri, l’iniziativa è però più estesa e non si riferisce soltanto a tradizione ormai consolidate, ma ”può essere riconosciuto ed esteso a tutti gli uomini e le donne impegnati in prima linea contro il Covid-19, e a tutti gli uomini e donne che, pur avendo lottato fino all’estremo delle proprie forze, non sono riusciti a sconfiggere l’invisibile nemico e non hanno avuto neanche un degno funerale”.

L’Ente ha recepito la proposta dell’ANPCI, che si esprimeva in tale direzione tramite la sua presidente Franca Biglio.

Un’iniziativa che giorni fa è stata approvata anche dal comune di Agropoli.