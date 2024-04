Villammare Festival Film&Friends 2024: il premio Oscar Vittorio Storaro presidente della giuria

Il Villammare Festival Film&Friends torna per la sua 23esima edizione, confermandosi un appuntamento di riferimento per gli amanti del cinema d’autore. L’edizione 2024, in programma dal 22 al 29 agosto, si preannuncia ricca di novità e grandi nomi, a partire dal presidente della giuria dei lungometraggi: il Maestro Vittorio Storaro, tre volte Premio Oscar per la migliore fotografia.

Chi è Vittorio Storaro

Storaro, maestro indiscusso della luce e dell’immagine cinematografica, ha firmato la fotografia di film iconici come “Apocalypse Now”, “Reds” e “L’ultimo imperatore”, pellicole che hanno segnato la storia del cinema. La sua presenza al Villammare Festival rappresenta un grande onore per la manifestazione e un’occasione preziosa per i giovani registi che presenteranno i loro lavori.

Oltre al prestigioso presidente di giuria, il Villammare Festival 2024 riserva altre sorprese. Tra queste, la serata del 28 agosto dedicata alle colonne sonore con protagonista il celebre sassofonista Stefano Di Battista, che presenterà il suo progetto jazz “Morricone stories”, un omaggio al Maestro Ennio Morricone.

Le candidature

Aperte le candidature per i corti: i registi di cortometraggi possono candidare le loro opere per concorrere al primo premio assoluto e a diversi premi speciali, tra cui quello della Fondazione Pietro De Luca, dedicato a un corto che racconti un gesto d’amore, e quello della Bcc Montepruno, riservato ai corti girati sul territorio di Cilento, Diano e Alburni.