Casal Velino: “governo fascista”. Polemica sul vicepresidente della Regione Campania

Una scia di polemiche ha seguito l’intervento del vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, a Casal Velino durante un incontro sulla questione dell’erosione costiera. Ciò che doveva essere un momento di discussione e sensibilizzazione si è trasformato in una controversia politica.

Le parole del vicepresidente Bonavitacola

Durante il suo intervento, Bonavitacola ha etichettato il governo Meloni come fascista. Le sue parole hanno suscitato mugugni e dissenso, culminando in un duro comunicato del circolo locale di Fratelli d’Italia, dal titolo inequivocabile: “Pessimo relatore. Pessima politica”.

Il documento del partito della premier Meloni esprime il disappunto per l’approccio del vicepresidente, definendo il suo intervento come un esempio del “modo di fare politica del PD“, caratterizzato da offese puerili agli avversari politici anziché da un dibattito costruttivo e rispettoso. Inoltre, ha criticato gli amministratori locali del PD per non aver saputo gestire la situazione in modo appropriato e per aver ignorato le parole di un cittadino deluso dall’intervento del vicepresidente.

“A nome del Circolo Fratelli d’Italia Casal Velino, ricordiamo al vicepresidente Bonavitacola e agli amministratori presenti che il rispetto e l’educazione sono elementi imprenscindibili nel linguaggio politico che chiaramente hanno dimenticato. Un ripasso di buone maniere sarebbe opportuno”, conclude la nota.