Polisportiva Santa Maria: tesserato un calciatore con trascorsi in Serie C

Rinforzo tra i pali per la Polisportiva Santa Maria, club alla prima stagione della sua storia in Serie D. La società giallorossa, infatti, ha reso noto l’ingaggio del forte portiere Emanuele Polverino, estremo difensore con esperienze anche tra i professionisti. Polverino, che si allena già da qualche giorno nel Cilento, andrà a completare il reparto dove presenti sono gia i giovani, classe 2002, Giovanni Grieco e Simone Giletta. Questo l’annuncio del nuovo acquisto diffuso, in mattinata, dal team guidato dal tecnico Gianluca Esposito.

Polisportiva Santa Maria: l’annuncio dell’ufficio stampa dell’acquisto di Emanuele Polverino

Nuovo rinforzo in casa giallorossa alla vigilia dell’esordio in campionato nel derby contro la Gelbison. Si tratta del portiere Emanuele Polverino, classe 1997, che sarà già a disposizione di mister Esposito per la gara in programma domani contro i rossoblu di Vallo della Lucania. Giovane, ma già con diverse esperienze alle spalle, Polverino ha giocato in C con Juve Stabia, Rende e Sicula Leonzio. Per lui esperienze in D anche con Fermana e Agropoli.

Le prime parole del nuovo calciatore dei giallorossi cilentani

“E’ una nuova e stimolante avventura. Sono felice che la società cilentana abbia riposto fiducia in me e spero di poterla ricambiare sul rettangolo verde”.