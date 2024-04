Mercato settimanale ad Eboli: domani primo appuntamento davanti al Palasele

Sarà allestito a via delle Olimpiadi, negli spazi antistanti il Palasele, da domani sabato 13 aprile, il mercato settimanale di Eboli. Tutti gli operatori ambulanti hanno presentato domanda e ricevuto l’assegnazione degli spazi. L’Amministrazione comunale ha predisposto i servizi che renderanno più fruibile la zona mercatale. Tra i diversi parcheggi a disposizione nell’area si contano oltre mille posti auto. La tariffa del ticket di 1 euro per l’intera giornata.

Le parole degli amministratori

«Valuteremo insieme agli operatori e ai cittadini se vi siano ulteriori esigenze e come poterle soddisfare. Il nostro intento – ha dichiarato allo Sviluppo Economico l’Assessore Vincenzo Consalvo – è rendere il mercato più attraente che in passato, favorire il commercio e attirare persone e clienti anche dai comuni vicini. Al Palasele avranno ampi spazi senza congestionare la città né col traffico né con i parcheggi».

«Il mercato di Eboli avrà spazi dignitosi, sicurezza e organizzazione – ha aggiunto il Sindaco di Eboli Mario Conte – Chi vorrà visitarlo non avrà problemi di sorta. Ma siamo a disposizione per risolvere eventuali disfunzioni».

Intanto l’Amministrazione sta valutando la possibilità di ulteriori servizi che possano rendere più attraente la nuova localizzazione, seppur temporanea, e più fruibile per gli utenti.

I servizi

Ma per rendere meno onerosa e più facilmente fruibile la fiera mercatale, che per Eboli è una tradizione, l’Assessorato allo Sviluppo Economico ha predisposto anche un servizio navetta a disposizione dei cittadini.

Le corse, a cura della ditta Palmentieri, gestore del servizio urbano, partiranno dalle 9 del mattino, effettuando ben 11 fermate in modo da coprire il territorio comunale, per terminare a mezzogiorno. Il servizio di navetta costerà solo 50 centesimi per chi volesse utilizzarlo solo andata o solo ritorno, 1 euro per andata e ritorno. I ticket potranno essere comprati a bordo autobus.

A disposizione di operatori e cittadini anche i bagni pubblici. Le toilette, distinte per generi e con un bagno predisposto per le persone con disabilità, godranno di sorveglianza e servizio di pulizia dalle 8 del mattino fino alle 14,00.