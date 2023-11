Eboli: i balneatori incontrano l’assessore allo Sviluppo Economico Vincenzo Consalvo

Dopo la pec spedita ai vari titolari di concessioni demaniali e della protesta che era nell’aria, nei giorni scorsi i balneatori di Marina di Eboli si sono dati appuntamento per incontrare l’assessore allo sviluppo economico Vincenzo Consalvo.

Le dichiarazioni

“La pec inviata dal Comune era solo una informativa discendente da una nota regionale, peraltro resa sorpassata dalla Sentenza della Cassazione di giovedì 23 novembre che ha annullato quella del Consiglio di Stato del 2021 con cui si imponeva l’annullamento di tutte le proroghe delle concessioni demaniali e si imponeva di svolgere le gare volute dalla Direttiva Bolkestein”.

A livello nazionale, insomma, è tutto da rifare, sebbene il Decreto concorrenza del novembre 2021 applicasse la Sentenza annullata e stabilisse il 31 dicembre 2023 come data ultima per avviare le gare.

“Chiarito il quadro nazionale ed il fatto che al momento l’Amministrazione è intenzionata a deliberare in favore dei lidi già concessionari, l’incontro è servito a discutere, invece, delle criticità presenti sulla marina ebolitana”.

Il sollecito da parte del sindaco Conte

Il Sindaco Mario Conte ha intanto informato di aver sollecitato l’Asis perché risolva il problema degli attacchi fognari. «Abbiamo già stabilito un incontro per giovedì perché quello delle fognature in zona litoranea è un problema da risolvere se vogliamo avere acque veramente pulite e richiamare i turisti».

In pieno accordo con i balneatori l’amministrazione decide di istituire un tavolo tecnico che dovrà esaminare i prossimi strumenti urbanistici che avranno ricadute sulla fascia costiera, non solo il Puc, ma anche il Paf (Piano di assestamento forestale) e il Pad (Piano degli arenili).

«Un confronto serio e costruttivo – ha dichiarato l’Assessore Consalvo – che ha sgombrato il campo da dubbi, preoccupazioni e perplessità. L’Amministrazione sta lavorando al rilancio della fascia costiera e lo farà in piena collaborazione e intesa con gli operatori del settore».

«In realtà è stata un’ottima occasione per confrontarci con l’Amministrazione in modo sereno – ha dichiarato Massimo Zerenga, titolare dell’Arenella, uno degli operatori presenti all’incontro – A parte aver chiarito la situazione delle concessioni per cui non c’è al momento alcuna revoca, ci siamo confrontati su tutte le altre questioni che riguardano la Marina di Eboli».

Dello stesso tenore le dichiarazioni di Maurizio Manna, titolare dell’Hawaian Beach Village: «Per il momento la sentenza della Cassazione ci ha fatto tirare un respiro di sollievo, poi vedremo cosa farà il Governo. Abbiamo già deciso di rivederci la prossima settimana per cominciare a lavorare insieme all’Amministrazione sulle criticità della nostra Marina».