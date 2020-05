Concessioni demaniali: c’è il bando del Comune di Vibonati

VIBONATI. Bando pubblico per l’affidamento in concessione di tre aree demaniali marittime lungo il litorale di Villammare: area Foce Cacafava, area località Oliveto “Cippo Pisacane” e Santa Maria Li Piani. La concessione avviene per attività ricreativo-turistiche da attrezzare alla balneazione.

La procedura fissa i requisiti che dovranno avere i partecipanti, i quali dovranno farsi carico anche di garantire taluni servizi quali i bagni chimici (uno adeguato ai portatori di handicap), docce, pronto soccorso, torretta di avvistamento, attrezzature di salvataggio, percorsi per diversamente abili e un bagnino. Sarà possibile realizzare un manufatto, non superiore al 15% dell’area concessa.

Sarà consentita la somministrazione di alimenti e bevande. La concessione è soggetta ad un canone di locazione. L’affidamento è per quindici anni, fino al 31 dicembre 2035. Il termine per presentare l’offerta è fissato per il prossimo 20 maggio 2020 (ore 12).