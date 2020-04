A Giungano una casa dell’acqua

GIUNGANO. Il Comune cilentano pronto ad installare una casa dell’acqua. E’ stato pubblicato l’avviso pubblico. Le offerte dovranno essere presentate entro il 27 aprile.

L’Amministrazione Comunale di Giungano, punta ad implementare i servizi ai propri cittadini, e nel contempo, ridurre la produzione di rifiuti derivanti dagli imballaggi dell’acqua. Di qui la scelta di far predisporre sul proprio territorio comunale l’installazione di un impianto di distribuzione di acqua naturale depurata, microfiltrata o osmotizzata, refrigerata e gasata, prelevata dall’acquedotto pubblico.

Al soggetto che installerà la struttura verrà concessa un’area pubblica in piazza Terrone per la durata di 5 anni. Nell’accordo che verrà sottoscritto col Comune di Giungano si prevedono anche le caratteristiche che dovrà avere l’impianto, nonché i prezzi minimi a base di gara: 10 centesimi per litro senza possibilità di modificarli nei primi 3 anni.