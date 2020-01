Ennesimo incidente a Capitello, donna salvata da alcuni partecipanti ad un funerale

Nuovo incidente stradale nei pressi della cappella di Sant’Antonio a Capitello. Un’auto per cause da accertare si è ribaltata più volte fermandosi nei pressi del muretto del lungomare. Immediato è stato l’intervento di alcuni presenti sul posto che verso le 15.30 stavano partecipando ad un funerale. Tra le persone intervenute anche il figlio della signora deceduta che prontamente è salito sull’auto girata di fianco e con non poche difficoltà ha aperto lo sportello.

La donna alla guida che in quel momento era da sola all’interno dell’abitacolo, in evidente stato di shock, è stata poi tirata all’esterno dell’auto da un poliziotto libero dal servizio che stava partecipando alle esequie. Sul posto sono dovuti intervenire oltre a due ambulanze per il trasporto dei feriti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Sapri.

Non è la prima volta che in quel posto accadono incidenti di questo genere, per gli abitanti forse è proprio la mano del santo che riesce a salvare le persone, anche se adesso si chiede che venga fatta qualcosa per fare in modo che episodi del genere non capitino più.