Parco Archeologico di Paestum e Velia: il 25 aprile visite e navette gratuite

In occasione della Festa della Liberazione, giovedì 25 aprile, tutti i musei e parchi archeologici italiani saranno aperti gratuitamente a tutti, su iniziativa del Ministero della Cultura. Sarà quindi una buona occasione per visitare l’area archeologica e il Museo di Paestum e l’area archeologica di Velia. Sia a Paestum che a Velia l’ingresso sarà consentito dalle 08:30 alle 19:30, con l’ultimo biglietto ingresso alle 18:30. In più il Parco metterà a disposizione una navetta gratuita proprio per spostarsi da un area all’altra durante il corso della giornata. Un iniziativa chiamata “Paestum e Velia on the road” con partenza prevista alle ore 15:00, dal parcheggio Voza, vicino al bar Anna, a pochi passi dall’area archeologica di Paestum. Il ritorno alle ore 18:00 da Velia. Saranno tante e diverse le attività in programma per grandi e piccoli.

Il programma a Paestum

A Paestum, alle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00, si potranno scoprire i depositi del Museo e i suoi tesori nascosti che risvegliano antiche leggende e che permettono di vivere un’esperienza unica con l’iniziativa “Oltre il Museo. Storie dai depositi di Paestum”. Prenotazione obbligatoria al numero 0828811023 o alla mail pa-paeve.promozione@cultura.gov.it. Per quanto riguarda i più giovani sono previste delle attività didattiche. Sempre nel sito di Paestum alle ore 11:00, “Cruci-visita – Visita-gioco”, visita guidata al tempio di Hera alla scoperta di una parola misteriosa per un crucipuzzle.

Le iniziative a Velia

A Velia, alle ore 16:00, “Velia e le sue divinità”, visita guidata sull’acropoli per rivivere i luoghi sacri e scoprire le bellezze del paesaggio. Le attività didattiche sono svolte in collaborazione con Le Nuvole e Effetto Rete Cooperativa Sociale. Appuntamento in biglietteria. Costo dell’attività € 3,00. Per prenotazioni arte@lenuvole.com oppure dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, telefonare al 0812395653. Il biglietto per le attività può essere acquistato direttamente presso le biglietterie. Inoltre a Velia sarà possibile, dalle ore 10:30, fare una passeggiata lungo il Crinale degli dei, per scoprire il percorso archeo-paesaggistico che si snoda lungo le terrazze sacre di Velia, tra l’Acropoli e l’entroterra.

Infine sarà possibile visitare la prima mostra realizzata al Parco Archeologico “Elea: la rinascita” che trae ispirazione dai recenti scavi condotti sull’Acropoli, che hanno restituito tracce di un santuario risalente agli anni della fondazione della colonia magnogreca di Elea, verso la metà del VI sec. a.C. Tra i rinvenimenti più significativi compaiono armi greche e italiche.

La visita è consentita dalle 08:30 alle 18:30. Maggiori informazioni sul sito https://museopaestum.cultura.gov.it/