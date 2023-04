171° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato: festa in Certosa

Mercoledì 12 aprile sarà un giorno importante per ogni capoluogo di provincia, in cui verrà celebrato il 171° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Questo corpo di sicurezza pubblica, le cui origini risalgono all’anno 1852, è stato fondato con l’istituzione del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

La festa

Anche quest’anno, il motto della Polizia di Stato “Esserci sempre” rappresenterà il filo conduttore delle celebrazioni. Questa espressione sintetizza perfettamente il ruolo sociale della Polizia di Stato e la loro costante attenzione ai bisogni dei cittadini in materia di sicurezza, in collaborazione con le altre forze di polizia e gli organismi deputati.

La cerimonia nella provincia di Salerno

Nella suggestiva cornice della “Certosa di San Lorenzo” a Padula, la cerimonia avrà luogo alle ore 11.00 del giorno 12 aprile.

La Certosa è un luogo particolarmente significativo e simbolico, vanto della Provincia di Salerno per la magnificenza architettonica e la copiosità di tesori artistici. Sarà il luogo ideale per celebrare un anniversario così importante e per rendere omaggio alla Polizia di Stato per il suo impegno costante per la sicurezza dei cittadini.