PretenDiamo Legalità: studenti a lezione con la Polizia di Stato impegnati per la sostenibilità ambientale

Lunedì 27 marzo 2023 è stato un giorno importante per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Salerno, che hanno partecipato all’ultimo incontro formativo del progetto concorso PretenDiamo Legalità.

Le finalità

L’evento, organizzato sotto l’egida del Questore di Salerno, ha visto la partecipazione di alcuni alunni degli Istituti scolastici della provincia, che hanno seguito la diretta streaming dell’incontro.

Il progetto PretenDiamo Legalità ha come obiettivo quello di promuovere il valore della legalità tra i giovani studenti, attraverso la diffusione di tematiche come il rispetto delle regole, il corretto utilizzo della rete internet e la conoscenza della Costituzione italiana. Quest’anno, inoltre, l’iniziativa ha scelto di sensibilizzare gli studenti sull’importanza della tutela dell’ambiente, invitandoli a riflettere sui 17 obiettivi dell’agenda 2030 definiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile del pianeta.

Gli interventi

Gli incontri didattici sono stati tenuti da professionisti del settore, tra cui il Vice Questore Aggiunto dr. Vincenzo Alagia, il Medico Principale dr. Nunziomattia Buonomo, l’Assistente Capo C. Giuseppina Valeria Berardi, l’Agt. Claudia Re, l’Agt. Deborah Fausto e l’Agt. Pierfrancesco Caragnano.

Grazie alla loro competenza e professionalità, gli studenti hanno potuto approfondire le tematiche proposte e acquisire una maggiore consapevolezza delle problematiche legate alla legalità e alla sostenibilità ambientale.

Al termine dell’attività formativa, gli studenti si preparano alla seconda fase del progetto, quella concorsuale. In base alle categorie di partecipazione, “scuola primaria” e “scuola secondaria di primo e secondo grado”, gli alunni potranno presentare elaborati di testo, elaborati di arti figurative con tecniche varie (manifesti, fotografie, disegni, dipinti, collage, plastici…), video o spot, nonché graphic novel avente come protagonista il Commissario Mascherpa impegnato nella risoluzione di un’indagine.

I riconoscimenti

L’iniziativa si conclude con la premiazione degli elaborati migliori in ambito provinciale, che avranno l’opportunità di concorrere alla fase nazionale. Grazie al progetto PretenDiamo Legalità, gli studenti hanno potuto sviluppare competenze importanti per la loro formazione e per la loro crescita personale, oltre a prendere coscienza dell’importanza della legalità e della sostenibilità ambientale. Un’iniziativa educativa di grande valore, che merita di essere sostenuta e replicata in altre scuole italiane.