Walter Gaeta aderisce al gruppo consiliare “Eboli 3.0 – La Città in Comune”: perde pezzi la squadra del vicesindaco Sgritta

Perde ancora pezzi il gruppo “Eboli Domani” che aveva tenuto in ostaggio la maggioranza politica del Sindaco Conte per diversi mesi, circa dieci, creando una crisi tutta interna alla squadra di governo, fino alla nomina di Gianmaria Sgritta vicesindaco.

Le acque sembravano apparentemente calme ma i bene informati interni alla stessa a maggioranza di Conte, invece, hanno sempre ventilato ipotesi di nuovi traslochi.

La decisione

Detto fatto: Walter Gaeta, consigliere comunale ebolitano primo eletto (lista La Città del Sele – 514 preferenze), che aveva già lasciato “Eboli Domani” all’indomani della nomina di Sgritta vicesindaco ed era approdato nel Gruppo misto, dopo le ultime frizioni con i suoi ex compagni è stato accolto “con favore ed entusiasmo” nel Gruppo “Eboli 3.0 – La Città in Comune” che fa capo all’ormai ex vicesindaco Vincenzo Consalvo, sacrificato sull’altare della politica per ripianare, apparentemente, una crisi che a quanto pare non si è mai arginata.

Gaeta ha protocollato la sua adesione al nuovo gruppo “dopo una attenta analisi e puntuale e consultati i miei maggiori elettori, comunico di aderire al Gruppo consiliare “Eboli 3.0 – La Città in Comune” che oggi, si è dimostrato il gruppo più strutturato e più attento alle problematiche di Eboli e non solo”.

Gaeta riconferma piena fiducia al Sindaco di Eboli Mario Conte e il suo impegno per la Città.

Nuova geografia politica, dunque: in “Eboli Domani” restano attualmente i consiglieri Pierro, Lavorgna e Moscariello a sostenere gli assessori Sgritta e Cennamo; “Eboli 3.0 – La Città in Comune”, invece, conta al suo interno i consiglieri Balestrieri, Brenga, Villecco e Gaeta e gli assessori Consalvo e La Brocca. Nel gruppo misto resta Ruocco.

Ovviamente “Eboli 3.0 – La Città in Comune” accoglie l’adesione del Consigliere Walter Gaeta, con favore ed entusiasmo.

Le dichiarazioni

«Da oggi potremo contare sull’apporto di nuove energie e, in continuità, contribuire con rinnovato vigore alle attività dell’Amministrazione comunale, in sostegno del Sindaco Mario Conte. Al Consigliere Walter Gaeta giunga il saluto di tutti i componenti del Gruppo e del Coordinamento cittadino, oltre che degli Assessori di riferimento, con l’impegno congiunto di perseguire esclusivamente i fini dell’azione comune nel superiore interesse della Città, senza alcun interesse per incarichi e modifiche di giunta», il commento della squadra che fa capo all’assessore allo Sviluppo Economico Vincenzo Consalvo.