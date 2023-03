“Voci dal mondo”: successo per l’Istituto IPSAR di Capaccio Paestum, una classe si aggiudica il primo posto nel campo delle lingue straniere

L’Istituto Superiore IPSAR Piranesi di Capaccio Paestum può vantarsi di un grande successo nel campo delle lingue straniere.

La classe 5 D ha ottenuto il punteggio più alto ai quiz di lingua francese nell’ambito del concorso “Voci dal Mondo”, un evento organizzato dalla casa editrice Zanichelli per incentivare i giovani studenti ad utilizzare il dizionario come strumento per migliorare le loro competenze linguistiche.

Il concorso

La competizione è stata rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in tutta Italia, e la classe dell’istituto capaccese ha primeggiato a livello nazionale. Anche le altre classi della stessa scuola hanno ottenuto ottimi risultati.

In premio, i giovani studenti della 5 D hanno ricevuto ventotto dizionari e ventotto mini dizionari di francese/italiano e italiano/francese, uno strumento di grande utilità per lo studio della lingua. Si tratta di un risultato eccezionale che dimostra l’impegno e la dedizione degli studenti e dei loro insegnanti.

L’istituto, un’eccellenza nell’insegnamento delle lingue straniere

Le docenti Michela D’Alessandro e Magali Ceinturet hanno seguito gli studenti nella loro preparazione per il concorso e sono state una fonte di grande ispirazione per tutti i loro studenti. L’eccellente lavoro svolto dalle due insegnanti ha ricevuto i ringraziamenti di tutta la scuola.

L’Istituto d’Istruzione Superiore IPSAR Piranesi di Capaccio Paestum si conferma dunque un’eccellenza nell’insegnamento delle lingue straniere, grazie alla dedizione dei suoi studenti e degli insegnanti che li seguono.

Questo risultato è un’importante dimostrazione di quanto sia importante per i giovani studenti dedicarsi allo studio delle lingue straniere e utilizzare gli strumenti a loro disposizione per migliorare le loro competenze linguistiche.