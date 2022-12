Porte aperte all’IIS IPSAR Piranesi di Capaccio Paestum in occasione dell’open day

Martedì 20 dicembre l’IIS IPSAR Piranesi di Capaccio Paestum aprirà le sue porte in occasione dell’open day. L’evento si terrà dalle ore 16.00 alle 19.00 presso la sede centrale dell’ex Ambassador in via Magna Grecia (località Santa Venere).

Open day al Piranesi di Capaccio: l’iniziativa

Ad accogliere gli studenti delle scuole medie in visita con le loro famiglie sarà la Dirigente Scolastica, prof.ssa Loredana Nicoletti. A seguire sono in programma gli incontri con i docenti, che presenteranno le discipline e le varie attività svolte dall’istituto, la cui offerta formativa si compone dei seguenti indirizzi: Accoglienza turistica, Enogastronomia, Pasticceria, Sala e Vendita. Gli studenti in visita potranno inoltre cimentarsi in attività di laboratorio.

Numerose sono le iniziative intraprese dall’IIS IPSAR Piranesi per indirizzare i propri studenti verso una sempre più mirata professionalità. E i risultati non tardano ad arrivare. Lo scorso 14 dicembre David Corrente, alunno della classe 5A Enogastronomia della sede di Matinella (Albanella), ha vinto il primo Memorial Maestri di Cucina Geppino Angrisani e Gerardo Novi con la realizzazione del piatto “Tortelli con farina di ceci di Cicerale ripieni di blu di bufala e zucca su crema di patate e aria di porcini”.

L’evento ha avuto luogo presso l’IIS Enzo Ferrari di Battipaglia e ha visto la partecipazione di nove istituti alberghieri della provincia di Salerno. Il concorso, il cui tema è stato “Profumi e sapori della tradizione culinaria salernitana”, ha costituito un interessante momento di confronto per gli allievi degli istituti partecipanti per promuovere i prodotti tipici del territorio salernitano.

Il liceo Piranesi

Da diversi anni ormai l’IIS IPSAR Piranesi organizza numerose attività di orientamento sia presso la sede centrale dell’ex Ambassador in località Santa Venere che presso le sedi associate di Gromola e di Matinella volte a indirizzare gli studenti delle scuole medie verso una scelta consapevole del loro futuro percorso di studi.