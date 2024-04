Anziani dispersi nel salernitano: trovati sani e salvi dai Vigili del Fuoco

Nella serata di oggi, intorno alle 20:00, due persone anziane sono state trovate sane e salve a Bracigliano dopo diverse ore di ricerche da parte dei Vigili del Fuoco.

L’allarme e le ricerche

L’allarme era stato lanciato dalla Protezione Civile locale, che non aveva avuto notizie dei due uomini di circa 80 anni da stamattina. Non essendo in possesso del telefono cellulare, non era stato possibile rintracciarli tramite geolocalizzazione.

Immediatamente sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Sarno dei Vigili del Fuoco. Le ricerche si sono concentrate nella zona circostante l’abitazione dei dispersi, senza esito per diverse ore.

Il ritrovamento

Solo dopo un’attenta perlustrazione, i due anziani sono stati individuati all’interno di un casolare. Si trovavano in buone condizioni fisiche, ma sotto shock per l’accaduto.

Si presume che abbiano perso l’orientamento mentre erano alla ricerca a di asparagi e si siano rifugiati nel casolare in cerca di riparo, in attesa dei soccorsi.