“Villammare film&friend”: in arrivo i protagonisti della serie Mare Fuori

Una nuova edizione ricca di sorprese ed ospiti la ventiduesima del Villammare Festival Film&Friends condotta dalla nota giornalista Daria Scarpitta, organizzata dal Patron Alessandro Cocorullo e dal coordinamento artistico curatada Andrea Axel Nobile. A seguito delle proiezioni no stop che si terranno nella saletta cinematografica allestita presso l’Hotel Le Piane dal 22 al 26 agosto, si andrà in piazza dove comincerà la manifestazione con proiezioni di film, spettacoli, musica e la presenza di molti ospiti. Cinque grandi momenti di cinema tra storia e nuove realtà con tanti personaggi di spicco.

Il programma

Il 22 agosto, Enrico Vanzina sarà il primo super ospite ad aprire la kermesse. Oltre 100 sceneggiature in 40 anni di carriera e grandi successi al cinema realizzati con il fratello regista Carlo. Durante la prima serata verrà presentata la pellicola di Ciro Formisano “L’anima in pace” con la presenza del regista e dell’attrice Livia Antonelli.

Il 23 agosto, arriverà il regista Salvatore Allocca che incontrerà il pubblico e presenterà il film “Maancino naturale” con protagonisti Claudia Gerini, Massimo Ranieri e Katia Ricciarelli. Eleonora Giorgi, celebrerà il 24 agosto, assieme al Festival 50 anni di carriera. L’attrice, sex-symbol degli anni ’70, è stata protagonista di commedie campioni di incasso degli anni ’80 ed è stata diretta da grandi registi italiani. Inoltre, verrà proiettato “I racconti della domenica” per la regia di Giovanni Virgilio, film che vede fra i protagonisti Nino Frassica. Il focus sarà sulle nuove colonne sonore, i nuovi linguaggi musicali con ospite il 25 agosto Lucariello, rapper napoletano autore di musiche per Gomorra e per diverse fiction come Sotto Copertura. La sua accoppiata vincente con Ciccio Merolla percussionista musicista napoletano, regalerà un concerto attesissimo che non potrà non approdare alla colonna sonora dell’estate Malatìa.

Gli ospiti

Il 26 agosto calcherà il palco del Villammare Festival Anna Mazzamauro, la storica Signorina Silvani. L’attrice racconterà il suo Fantozzi come sta facendo nei teatri con il recital di parole e musica Com’è ancora umano lei. Inoltre, a chiudere la 22esima edizione, ci sarà anche Giampaolo Morelli, uno dei volti esploso negli ultimi anni tra cinema e tv. Interprete de L’ispettore Coliandro, di film di grande successo come Song‘e Napule e Ammore e malavita, recentemente, l’attore è approdato anche dietro la macchina da presa. Infine, attesissimi i giovani protagonisti di Mare fuori, Giovanna Sannino (Carmela) e Gaetano Migliaccio (Salvo). Non mancherà la serata dedicata alle musiche da cinema, questa volta pensata in maniera sperimentale e per aprirsi alle nuove generazioni e al loro linguaggio dei social.

Cinque serate bellissime, sei ospiti da non perdere a cui si aggiungeranno le anteprime dei film “L’albero dei limoni” di bruno Collella (girato nel Cilento) e l’internazionale “Global Harmony” di Fabio Massa registrato tra Italia e Stati uniti. Tra i giurati, l’attrice di Un posto al Sole Alessandra Masi e la talentuosa attrice e regista partenopea Cinzia Mirabella non mancheranno i momenti di intrattenimento con Vince Tempera, il soprano Martina Bianculli, il coro Joyfull SIngers e la proiezione dei bellissimi cortometraggi internazionali.