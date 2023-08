Bouganville: un simbolo di benvenuto e di buona accoglienza per abbellire Pioppi

La bouganville è una pianta rampicante originaria del Brasile, che si è diffusa in tutto il mondo grazie alla sua bellezza e alla sua resistenza. È caratterizzata da fiori di un colore vivace, che variano dal bianco al viola, al rosa e all’arancio. La bouganville è spesso utilizzata come pianta ornamentale, per decorare pareti, cancelli e recinzioni.

In Cilento, la bouganville è una pianta molto popolare. Si può trovare in molti borghi e paesini, dove viene utilizzata per abbellire le strade, le piazze e i giardini pubblici. La bouganville è un simbolo di benvenuto e di buona accoglienza. I suoi fiori vivaci e colorati rendono l’ambiente più piacevole e accogliente.

Un’iniziativa per abbellire il paese con la bouganville

L’associazione Mare Mythos e la Pro Loco di Pioppi hanno lanciato un’iniziativa che vede protagonista questa pianta. L’obiettivo è di mettere a dimora nuove bouganville in alcuni spazi pubblici di Pioppi e poi curarle affinché possano rendere gradevole l’ambiente. L’iniziativa si chiama “Adotta una bouganville per Pioppi”.

Per aderire all’iniziativa è possibile versare una quota di 20 euro sull’iban della Pro Loco di Pioppi (IT77E0760115200000063673644) o consegnarle ai volontari Giuseppe Scarano e Franco Ferrarese. Donando si potrà indicare il nome del donatore ed eventualmente la persona a cui si vuole dedicare la bouganville. Le associazioni provvederanno a consegnare un attestato di adesione al progetto. Si può aderire fino al prossimo 30 ottobre.

L’iniziativa ha già raccolto notevoli consensi e in tanti sono pronti a partecipare.

L’invito è rivolto a tutti, privati cittadini, associazioni e aziende, a partecipare a questa importante iniziativa.