Vietato l’utilizzo di fuochi pirotecnici anche ad Albanella

Dopo Agropoli, Roccadaspide e Capaccio Paestum, anche il comune di Albanella ha emanato l’ordinanza che vieta l’utilizzo di fuochi pirotecnici.

Ridurre il rischio di incidenti

Si tratta di una scelta fatta per diversi motivi, primo fra tutti quello di ridurre drasticamente il rischio di incidenti legati all’uso irresponsabile dei fuochi d’artificio, ma anche per tutelare la sicurezza e il benessere degli animali e per garantire la salubrità dell’ambiente.

L’ordinanza

L’ordinanza, firmata dal sindaco Renato Iosca, resterà in vigore su tutto il territorio di Albanella per l’intera durata delle festività natalizie.

I trasgressori saranno puniti con multe che potrebbero arrivare fino a cinquecento euro.