Viabilità: proseguono interventi sulla strada del Mingardo. Riapertura parziale per la Sp66

Si sono concluse poco dopo le ore 17:00 le operazioni di brillamento della roccia adiacente la strada del Mingardo, tra Marina di Camerota e Palinuro. Le opere garantiranno la messa in sicurezza del costone roccioso che incombe sulla ex strada regionale 562 del Mingardo.

I lavori sulla strada del Mingardo

I lavori sono in corso in località cala Finocchiara – Scoglio della Vela. La strada resta chiusa. Domani si procederà con le operazioni di pulizia che permetteranno di riaprire almeno a senso unico alternato l’arteria. Previsto anche un sopralluogo dei rocciatori per verificare lo stato della roccia.

La situazione sulla Sp66 del Ciglioto

Intanto è terminato l’ultimo intervento di disgaggio dei massi lungo la Sp66 del Ciglioto che collega la Mingardina a Licusati. La strada è parzialmente transitabile anche se i problemi della viabilità in zona sono ben lontani dall’essere risolti.

Alle criticità lungo la strada del Mingardo e della provinciale del Ciglioto si aggiunge la chiusura della Mingardina nel territorio del comune di Celle di Bulgheria per la caduta di un grosso masso.

Le operazioni di messa in sicurezza sono state avviate celermente, ma ci vorranno settimane per garantire il completamento dei lavori e intanto sono notevoli i disagi per le comunità locali.