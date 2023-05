Rocciatori al lavoro sulla SR 562 Mingardina in Località “Tragara”: avviate le operazioni di disgancio dei massi pericolosi

Sono a lavoro dalle prime ore di questa mattina i rocciatori in località “Tragara“, lungo la strada regionale 562 Mingardina – nei pressi dello svincolo di San Severino di Centola, dove nella mattinata di ieri un masso di grosse dimensioni è crollato sulla strada invadendo entrambe le carreggiate.

La vicenda

Una situazione di pericolo attenzionata subito dagli enti e dalle istituzione preposte. In particolare sul luogo del crollo immediato nella giornata di ieri è stato l’arrivo del responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Celle di Bulgheria – il crollo è avvenuto nei confini del territorio comunale cellese, dell’ispettore del settore viabilità della Provincia di Salerno – proprietaria della strada – e dei tecnici del comune di Centola – proprietario del costone roccioso dal quale si è staccato l’enorme masso.

I lavori dei rocciatori

Le operazioni avviate questa mattina dai rocciatori prevedono un disgancio delle pietre pericolanti e la successiva messa in sicurezza della parete rocciosa. Intanto per la giornata di sabato, come riportato dal sindaco di Celle di Bulgheria, Gino Marotta, è previsto un incontro con il professore Domenico Guida, direttore del CUGRI – consorzio inter-universitario perr la previsione e la prevenzione dei grandi rischi- per un sopralluogo lungo la strada regionale 562 in seguito al quale verrà stabilito il da farsi.

L’importante arteria, strategica per le località turistiche di Marina di Camerota e Palinuro, resta chiusa dunque al traffico veicolare a tutela della pubblica e privata incolumità.

Le ultime piogge, che nei giorni scorsi si sono abbattute in maniera violenta sul Cilento, hanno messo nuovamente in evidenza la precarietà del sistema viario in tutta l’area a sud della Provincia di Salerno.