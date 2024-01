Vandali in azione a Torre Orsaia: danneggiato il presepe allestito dalla Pro Loco

Ha destato rabbia e indignazione quanto accaduto nella notte tra il 6 e il 7 gennaio scorso a Torre Orsaia. Ignoti hanno vandalizzato il presepe allestito nel centro del paese, presso il lavatoio, dalla Pro Loco. E sono stati proprio i volontari ad accorgersi di quanto accaduto.

Presepe vandalizzato: i danni

Qualcuno ha pensato bene di abbattere e danneggiare le statue della natività in legno, gettate proprio nel lavatoio.

La Pro Loco ha presentato denuncia contro ignoti presso la stazione carabinieri di Torre Orsaia. L’area è video sorvegliata pertanto non dovrebbe essere difficile individuare i responsabili.

“Ovviamente un gesto da condannare e abbiamo fatto una denuncia contro ignoti. Il motivo per cui sono andato a denunciare perché si tratta di un gesto grave anche se è una bravata, è un gesto assolutamente da condannare”, ha dichiarato il Presidente della Pro Loco di Torre Orsaia Quirino Attilio Vassalli.

«I volontari e noi tutti ci abbiamo lavorato tre settimane. Dal punti di vista economico non è tanto ma condanniamo il gesto. Questi presepi rientrano in un grande progetto che è quello di “Natale Eco Chic”. Non è tanto il danno economico ma il simbolo del Natale verso il quale è stato portato poco rispetto. Speriamo che gli autori si facciano avanti in maniera tale da riparare ai danni fatti. In questo modo possiamo chiuderla in maniera bonaria», ha concluso Vassalli.