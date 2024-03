Uova di Pasqua per i bimbi ricoverati all’Umberto I

Un momento serenità in attesa della Pasqua per tutti i piccoli pazienti ricoverati all’Umberto I. Il dolce pensiero del sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara e del primo cittadino di Roccampiemonte Carmine Pagano che, nei giorni scorsi, si sono recati presso il nosocomio nocerino per donare delle uova di cioccolato a tutti i bambini che trascorreranno queste festività in ospedale.

L’iniziativa

“Le uova di cioccolato rendono sempre felici e vedere i sorrisi in quei bambini, così entusiasti nel riceverli, ci ha riempito il cuore di gioia. – ha commentato la sindaca Lanzara – Un gesto d’amore semplice, genuino, nato dal cuore e con il quale abbiamo voluto manifestare la nostra vicinanza a tutti i bambini che stanno attraversando un periodo difficile. Non potendoli raggiungere tutti, abbiamo scelto i piccoli degenti dell’ospedale di Nocera Inferiore, dove oltre alle cure specialistiche, non mancano loro nè l’affetto nè la grande solidarietà di tutti”.

Presenti alla consegna anche il vice sindaco Giustina Galluzzo e il comandante della polizia locale Giuseppe Contaldi. Un piccolo dono che, idealmente, vuole essere un augurio per tutti i bambini che non festeggeranno la Pasqua a casa.

“L’augurio è che possano farlo quanto prima, così da riprendere la loro normalità fatta di casa, amore, giochi e famiglia”, ha scritto il primo cittadino.

Il messaggio di auguri

È stata l’occasione anche di ringraziare tutto il personale medico ed infermieristico del più grande ospedale dell’Agro, dove, nonostante le difficoltà quotidiane, tutti ricevono cure adeguate. “Che sia per tutti loro, per chi ogni giorno si prodiga per la vita degli altri, una Pasqua di grande serenità”, le parole del sindaco Lanzara.

Anche l’amministrazione comunale di Roccapiemonte, guidata dal sindaco Carmine Pagano, ha voluto omaggiare i piccoli ricoverati al reparto di Pediatria dell’Ospedale Umberto Primo di Nocera Inferiore. Il Comune e la Fondazione Giona, nell’ambito del protocollo di intesa e collaborazione firmato recentemente, hanno deciso di donare giocattoli e uova di cioccolato ai bambini e al personale sanitario.

Presenti per il comune di Roccapiemonte il vice Sindaco Roberto Fabbricatore, per i Servizi Sociali Laura Apostolico, mentre a rappresentare la Fondazione Giona Cristian Senatore e Clementina Biancospino.