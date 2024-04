Serre: gli amici di Cristian De Vivo tornano nel luogo dell’incidente per ricordare il centauro

Ad una settimana di distanza dalla tragica morte di Cristian De Vivo, il motociclista di Nocera Inferiore che domenica scorsa ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel comune di Serre, i suoi amici motociclisti sono tornati sul luogo della tragedia per omaggiare il quarantaduenne.

La giornata

In sella alle loro moto, gli amici di Cristian si sono fermati lungo la Strada Statale 19 dove hanno portato un cartellone con la foto del centauro e la dedica “Un giorno ci rivedremo a 300 km/h”. È stato un momento che ha commosso tutti i presenti.

L’incidente

Cristian, nella mattinata di domenica scorsa, aveva raggiunto, in moto, gli Alburni per trascorrere la domenica insieme ad un gruppo di amici, motociclisti come lui, ma mentre percorreva la Strada Statale 19, nel tratto che attraversa località Pagliarone, perse il controllo del mezzo finendo nell’uliveto sottostante alla strada. Talmente violento l’impatto tra il corpo dell’uomo e gli alberi da sradicare una pianta d’ulivo. Gli altri motociclisti, nel vedere la scena, disperati avevano allertato i soccorsi che, giunti in pochissimi minuti nel luogo dell’incidente , non poterono far altro che accertare il decesso del centauro, avvenuto prima prima dell’arrivo dell’eliambulanza.

Il cordoglio

Ad esprimere la sua vicinanza alla famiglia e agli amici di De Vivo, che lavorava per una ditta del settore farmaceutico, anche l’amministrazione comunale di Serre guidata dal sindaco Antonio Opramolla.