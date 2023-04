Una giornata di “microchippatura” gratis nel Cilento per gli amici a 4 zampe

Il Comune di Casal Velino organizza una giornata di “microchippatura” gratis per gli amici a quattro zampe.

L’appuntamento

Quella di sabato 29 aprile, a partire dalle ore 09:00 alle ore 12:00, presso la Palazzina del Porto a Casal Velino Marina, sarà una giornata dedicata all’applicazione gratuita del microchip ai cani appartenenti ai soli cittadini residenti nel territorio comunale, che ne sono ancora sprovvisti e della relativa iscrizione all’anagrafe canina, a cura del servizio veterinario dell’ASL di Salerno.

Ecco come partecipare

È un’iniziativa volta a sensibilizzare contro l’abbandono e la violenza sugli animali, un gesto di civiltà che fa la differenza. Per poter partecipare, basterà presentarsi con un valido documento di riconoscimento e il codice fiscale.

L’importanza del microchip

Il microchip rappresenta uno degli strumenti più efficaci per gestire il randagismo, in quanto consente di identificare l’animale in maniera molto rapida. Per farlo infatti, basterà semplicemente rivolgersi a un veterinario in possesso di un lettore.

Per norma di legge, va fatto entro i primi due mesi di vita del cane, se ciò non accade si incombe in sanzioni pecuniarie che vanno da 78 a 233 euro.