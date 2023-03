A Torre Orsaia arriva la “Giornata a 6 zampe” per la microchippatura dei cani

Il 26 marzo 2023, a partire dalle ore 10, in piazza Lorenzo Padulo a Torre Orsaia si svolgerà la “Giornata a 6 zampe”. Si tratta di un evento dedicato alla microchippatura dei nostri amici a quattro zampe, il primo del genere. L’organizzazione è stata curata dal NOGRA – Guardia Rurale Ausiliaria, con il patrocinio del Comune di Torre Orsaia. La manifestazione è aperta ai cani di tutte le taglie e l’iscrizione è gratuita.

Il programma della giornata

L’inizio della manifestazione è previsto alle ore 9, con l’accoglienza e l’iscrizione presso il quartier generale. Alle 10:30 verranno installati e registrati i microchip, sempre gratuitamente.

Dopo la benedizione di cani ed umani da parte del parroco di Torre Orsaia, don Antonio Marotta, sarà in programma una dimostrazione dell’Unità cinofila NOGRA, una sfilata e infine la premiazione con tante sorprese.

Il motto dell’evento

“Se lo ami, lo chippi”: questo il motto dell’evento. Come afferma la coordinatrice di zona del NOGRA, Valentina Pepe: “Un cane ti insegnerà l’amore incondizionato. Se puoi averlo nella tua vita, le cose non andranno poi così male. Solo chi ha avuto la fortuna di vivere con un cane può capire l’amore, la forza che un amico a 4 zampe può dare. Non è solo un cane, è famiglia. Dedichiamo questa giornata all’essere speciale che ha salvato me e tanti come me. Ricambieremo il suo amore, chippandolo”.

L’obbligatorietà della microchippatura

È importante ricordare che l’applicazione del microchip è previsto dalla Legge Regionale n°3 dell’11 Aprile 2019 ed è quindi obbligatorio. L’obiettivo è contrastare il randagismo. Una volta applicato il dispositivo è possibile identificare l’animale e il relativo proprietario, favorendo il ritrovamento degli animali smarriti e il loro censimento. Come sottolinea il responsabile provinciale salernitano di Nogra Guardia Rurale Ausiliaria, Angelo Cautillo: “Si tratta di un gesto di civiltà, oltre che di rispetto per gli animali con i quali viviamo a contatto quotidianamente“.

La sensibilizzazione della Guardia Rurale Ausiliaria

La Guardia Rurale Ausiliaria, associazione di G.P.G. Zoofile, è molto attenta al fenomeno del randagismo ed alla condizione degli animali che popolano il nostro territorio. Pertanto, ritiene fondamentale promuovere vere e proprie attività di sensibilizzazione, insieme agli Enti preposti. L’organizzazione di questa giornata è stata possibile grazie ai volontari di Torre Orsaia, al sindaco Pietro Vicino che ha sostenuto l’evento ed ai veterinari Asl.