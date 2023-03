Emergenza Randagismo: Comune di Agropoli riorganizza servizio

Il Comune di Agropoli si è trovato di fronte a un’emergenza randagismo, con il numero di cani randagi catturati sul territorio comunale in costante aumento. Per questo motivo, l’esecutivo ha deciso di affidare il servizio di trasporto, cura, mantenimento e custodia dei cani catturati per il prossimo triennio ad un nuovo operatore. Il costo stimato per il servizio è di circa 482mila euro, considerando il numero di cani attualmente detenuti in una struttura privata.

Il Bando di Gara e l’Annullamento del Precedente Affidamento

Il nuovo bando di gara segue un affidamento operato alcuni mesi fa, poi annullato in autotutela. A luglio scorso, l’esecutivo aveva dato indirizzo all’ufficio preposto di attivare la procedura esplorativa di mercato per il definitivo affidamento dei cani randagi catturati nel territorio di Agropoli e attualmente ricoverati presso un canile dell’hinterland Napoletano per una spesa massima di 110mila euro.

La Determina del 3 Agosto e il Ricorso delle Associazioni Animaliste

In seguito alla procedura esplorativa di mercato, il Comune aveva assegnato il servizio alla stessa ditta. Tuttavia, le modalità di affidamento sono state contestate dalle associazioni animaliste, in particolare Assocanili e Lega nazionale per la difesa del cane, che hanno presentato ricorso avverso al Tar di Salerno per chiedere l’annullamento degli atti.

La Contestazione delle Associazioni e la Decisione della Regione Campania

Le associazioni avevano sottolineato come i comuni abbiano il compito di vigilare sui canili e incentivare le adozioni, invece di risolvere il problema vendendo i randagi. Anche la Regione Campania ha definito “illegittimi” i provvedimenti in quanto contrari alla normativa, e ha invitato l’Ente alla revoca in autotutela, cosa che il Comune ha poi fatto.

La Nuova Gara d’Appalto

Con il nuovo bando di gara, il Comune di Agropoli si appresta a affidare il servizio di trasporto, cura, mantenimento e custodia dei cani randagi ad operatori economici iscritti, sperando di risolvere l’emergenza randagismo nel territorio comunale. Il costo stimato del servizio è di circa 482mila euro per il prossimo triennio.