Trasporti, Pierro: tratta Tirrenica AV sarà potenziata. Grazie a Salvini in arrivo migliaia di posti di lavoro al Sud

“Ringrazio il ministro e vice premier Matteo Salvini che ha fornito importanti rassicurazioni in merito alla mia interrogazione sulla tratta Tirrenica dell'Alta Velocità. Con gli ultimi governi di sinistra era evidente la volontà di declassare a traffico regionale i trasporti sulla tratta in questione, in particolare nella provincia di Salerno. Le risposte che arrivano dal Mit, invece, chiariscono la volontà del governo di invertire la rotta. La tratta, si evince dal documento di risposta inviatomi, viene considerata ‘strategica' e verrà invece potenziata. Riguardo all'AV non ci saranno penalizzazioni, né sulla fascia costiera, né sulle aree interne come Vallo di Diano e Alburni, che finalmente si svilupperanno insieme alle altre aree della provincia. Fiero di rappresentare una forza politica come la Lega, in campo a tutela dei nostri territtori dimostrando grande attenzione alle necessarie infrastrutture nel Meridione. Chi sceglie l'Italia del fare non vota la sinistra, Pd e 5S, che invece rappresentano l'Italia del NO. Noi campani siamo fortunati ad avere un ministro come Matteo Salvini, impegnato nel rilancio del Paese, in particolare al Sud. Con il ‘Ponte degli Italiani' e i tanti cantieri, aperti e in apertura, anche in Campania, sono in arrivo migliaia di posti di lavoro. È questa l'Italia che ci piace!“. Così in una nota il deputato della Lega, Attilio Pierro.