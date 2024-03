Tragedia a Nocera Superiore: muore 40enne, era alla guida del suo trattore

Tragedia di Pasqua a Nocera Superiore dove un uomo, di 40 anni, è morto mentre era alla guida di un trattore. L’incidente si è verificato intorno alle 13 in un terreno di sua proprietà in via Santa Maria delle Grazie, nella periferia della città. Ancora tutta da chiarire la dinamica che portato al decesso dell’uomo.

La dinamica

Non è chiaro, infatti, se la vittima, L.L. le sue iniziali, abbia avuto un malore prima dell’incidente o se la morte sia stata provocata dall’investimento da parte del mezzo agricolo.

Indagini in corso

Al vaglio degli inquirenti la dinamica, le indagini sono state affidate ai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. La salma sarà sottoposta ad autopsia.