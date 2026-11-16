Stufe a legna, pellet e camini: come accenderli senza rischi nelle case del Cilento

Nelle colline e nelle aree interne della provincia di Salerno la stufa a legna o a pellet e il camino sono ancora il primo impianto di riscaldamento di molte famiglie. Comuni come Laureana Cilento o Omignano sono classificati in zona climatica D, con un periodo di accensione più lungo rispetto alla costa. Più ore di fuoco acceso significano anche più attenzione alla sicurezza: il rischio principale ha un nome preciso, monossido di carbonio.
Perché il monossido di carbonio è così pericoloso
Il monossido (CO) si forma quando la combustione è incompleta: legna umida, tiraggio scarso, poca aria nella stanza, canna fumaria ostruita. È un gas incolore, inodore e insapore, che non irrita occhi e gola: per questo ci si accorge della sua presenza solo quando compaiono i sintomi.
Una volta inalato si lega all’emoglobina al posto dell’ossigeno e riduce la capacità del sangue di portarlo ai tessuti. Le fonti domestiche più comuni sono stufe, camini, caldaie, scaldabagni, fornelli e bracieri.
I sintomi da riconoscere
- mal di testa che compare o peggiora quando l’impianto è acceso
- nausea e vomito
- stanchezza, sonnolenza, vertigini
- confusione e difficoltà a muoversi
Un indizio importante: se i disturbi colpiscono più persone della stessa casa, o anche gli animali domestici, e migliorano quando si esce all’aperto, il sospetto deve essere il monossido.
Prima di accendere: i controlli da fare
- Canna fumaria pulita: fuliggine, nidi di uccelli e detriti accumulati nei mesi estivi riducono il tiraggio. La pulizia va affidata a uno spazzacamino o a un tecnico abilitato, prima dell’inizio della stagione.
- Presa d’aria libera: stufe e camini consumano l’ossigeno della stanza. Le griglie di aerazione non vanno mai chiuse o coperte, anche se d’inverno fanno entrare freddo.
- Guarnizioni e vetro della stufa integri: una guarnizione consumata fa uscire fumo nella stanza.
- Manutenzione periodica di stufe a pellet e caldaie da parte di un tecnico qualificato, secondo le indicazioni del produttore.
Stufa a legna e camino
Va bruciata solo legna ben stagionata e asciutta. La legna verde o bagnata produce più fumo, più fuliggine e una combustione peggiore. Da evitare del tutto legno verniciato o trattato, cartoni plastificati, rifiuti e bancali: rilasciano sostanze tossiche e sporcano la canna fumaria.
Stufa a pellet
Il braciere va svuotato e pulito con regolarità, come indicato nel libretto. Conviene scegliere pellet certificato, perché un combustibile di cattiva qualità lascia più residui. Attenzione ai blackout, frequenti nelle zone interne durante il maltempo: senza corrente la ventola e l’espulsione dei fumi si fermano. Se compare fumo, bisogna aerare la stanza e seguire le istruzioni del produttore per lo spegnimento in sicurezza.
Leggi anche: bonus per le stufe a pellet.
Gli errori da non fare
- usare bracieri in stanze chiuse, un’abitudine ancora diffusa nelle case di campagna
- dormire con stufe, bracieri o stufette a gas accesi in camera
- scaldare la casa con il forno o i fornelli della cucina
- accendere generatori a benzina in casa, in cantina o nel garage, anche con la porta socchiusa
- chiudere tutte le aperture per non disperdere il calore
Il rilevatore di monossido: piccola spesa, grande protezione
Un rilevatore di CO emette un allarme sonoro quando la concentrazione del gas sale, prima che i sintomi diventino gravi. Si acquista in ferramenta o nei negozi di materiale elettrico. È utile soprattutto nella stanza dove si trova la stufa e vicino alle camere da letto. Per l’installazione e la sostituzione periodica vanno seguite le indicazioni del produttore.
Attenzione: il rilevatore di fumo e quello di monossido sono due apparecchi diversi. Esistono modelli combinati, ma va controllato sulla confezione.
Cosa fare se sospetti un’intossicazione
- apri subito porte e finestre
- spegni stufa, camino o caldaia, se puoi farlo senza rischi
- esci all’aperto con tutte le persone presenti
- chiama il 112 e non rientrare finché l’impianto non è stato controllato
Anche se i sintomi passano all’aria aperta, è bene farsi vedere in pronto soccorso: l’intossicazione può avere effetti che compaiono più tardi.
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