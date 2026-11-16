Stufe a legna, pellet e camini: come accenderli senza rischi nelle case del Cilento

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Nelle colline e nelle aree interne della provincia di Salerno la stufa a legna o a pellet e il camino sono ancora il primo impianto di riscaldamento di molte famiglie. Comuni come Laureana Cilento o Omignano sono classificati in zona climatica D, con un periodo di accensione più lungo rispetto alla costa. Più ore di fuoco acceso significano anche più attenzione alla sicurezza: il rischio principale ha un nome preciso, monossido di carbonio.

Perché il monossido di carbonio è così pericoloso

Il monossido (CO) si forma quando la combustione è incompleta: legna umida, tiraggio scarso, poca aria nella stanza, canna fumaria ostruita. È un gas incolore, inodore e insapore, che non irrita occhi e gola: per questo ci si accorge della sua presenza solo quando compaiono i sintomi.

Una volta inalato si lega all’emoglobina al posto dell’ossigeno e riduce la capacità del sangue di portarlo ai tessuti. Le fonti domestiche più comuni sono stufe, camini, caldaie, scaldabagni, fornelli e bracieri.

I sintomi da riconoscere

mal di testa che compare o peggiora quando l’impianto è acceso

che compare o peggiora quando l’impianto è acceso nausea e vomito

stanchezza, sonnolenza, vertigini

confusione e difficoltà a muoversi

Un indizio importante: se i disturbi colpiscono più persone della stessa casa, o anche gli animali domestici, e migliorano quando si esce all’aperto, il sospetto deve essere il monossido.

Prima di accendere: i controlli da fare

Canna fumaria pulita : fuliggine, nidi di uccelli e detriti accumulati nei mesi estivi riducono il tiraggio. La pulizia va affidata a uno spazzacamino o a un tecnico abilitato, prima dell’inizio della stagione.

: fuliggine, nidi di uccelli e detriti accumulati nei mesi estivi riducono il tiraggio. La pulizia va affidata a uno spazzacamino o a un tecnico abilitato, prima dell’inizio della stagione. Presa d’aria libera : stufe e camini consumano l’ossigeno della stanza. Le griglie di aerazione non vanno mai chiuse o coperte, anche se d’inverno fanno entrare freddo.

: stufe e camini consumano l’ossigeno della stanza. Le griglie di aerazione non vanno mai chiuse o coperte, anche se d’inverno fanno entrare freddo. Guarnizioni e vetro della stufa integri: una guarnizione consumata fa uscire fumo nella stanza.

della stufa integri: una guarnizione consumata fa uscire fumo nella stanza. Manutenzione periodica di stufe a pellet e caldaie da parte di un tecnico qualificato, secondo le indicazioni del produttore.

Stufa a legna e camino

Va bruciata solo legna ben stagionata e asciutta. La legna verde o bagnata produce più fumo, più fuliggine e una combustione peggiore. Da evitare del tutto legno verniciato o trattato, cartoni plastificati, rifiuti e bancali: rilasciano sostanze tossiche e sporcano la canna fumaria.

Stufa a pellet

Il braciere va svuotato e pulito con regolarità, come indicato nel libretto. Conviene scegliere pellet certificato, perché un combustibile di cattiva qualità lascia più residui. Attenzione ai blackout, frequenti nelle zone interne durante il maltempo: senza corrente la ventola e l’espulsione dei fumi si fermano. Se compare fumo, bisogna aerare la stanza e seguire le istruzioni del produttore per lo spegnimento in sicurezza.

Leggi anche: bonus per le stufe a pellet.

Gli errori da non fare

usare bracieri in stanze chiuse, un’abitudine ancora diffusa nelle case di campagna

in stanze chiuse, un’abitudine ancora diffusa nelle case di campagna dormire con stufe, bracieri o stufette a gas accesi in camera

con stufe, bracieri o stufette a gas accesi in camera scaldare la casa con il forno o i fornelli della cucina

o i fornelli della cucina accendere generatori a benzina in casa, in cantina o nel garage, anche con la porta socchiusa

a benzina in casa, in cantina o nel garage, anche con la porta socchiusa chiudere tutte le aperture per non disperdere il calore

Il rilevatore di monossido: piccola spesa, grande protezione

Un rilevatore di CO emette un allarme sonoro quando la concentrazione del gas sale, prima che i sintomi diventino gravi. Si acquista in ferramenta o nei negozi di materiale elettrico. È utile soprattutto nella stanza dove si trova la stufa e vicino alle camere da letto. Per l’installazione e la sostituzione periodica vanno seguite le indicazioni del produttore.

Attenzione: il rilevatore di fumo e quello di monossido sono due apparecchi diversi. Esistono modelli combinati, ma va controllato sulla confezione.

Cosa fare se sospetti un’intossicazione

apri subito porte e finestre

spegni stufa, camino o caldaia, se puoi farlo senza rischi

esci all’aperto con tutte le persone presenti

con tutte le persone presenti chiama il 112 e non rientrare finché l’impianto non è stato controllato

Anche se i sintomi passano all’aria aperta, è bene farsi vedere in pronto soccorso: l’intossicazione può avere effetti che compaiono più tardi.