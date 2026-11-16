Stipendi non pagati a Lustra: l’allarme della FIADEL

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Le maestranze impiegate nei servizi per conto del Comune di Lustra non percepiscono lo stipendio da due mesi. A denunciare la grave situazione retributiva, relativa alle mensilità di settembre e ottobre 2026, è la FIADEL (Federazione Italiana Autonoma Dipendenti Enti Locali), che punta il dito contro il mancato rispetto delle scadenze contrattuali e il silenzio dell’amministrazione locale.

Il nodo delle mensilità arretrate e la violazione del CCNL

Secondo quanto evidenziato dall’organizzazione sindacale, il blocco dei pagamenti rappresenta una palese violazione delle norme che regolano il rapporto di lavoro. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento stabilisce infatti che l’accredito delle competenze debba avvenire tassativamente entro il giorno 15 di ogni mese.

Il ritardo accumulato su due mensilità consecutive sta generando pesanti ripercussioni economiche sulle famiglie dei dipendenti coinvolti, costrette a fronteggiare le spese quotidiane senza le necessarie risorse finanziarie.

La posizione del sindacato e il ruolo del Comune di Lustra

Oltre al disagio legato al mancato pagamento da parte del datore di lavoro, la FIADEL contesta duramente l’atteggiamento dell’ente locale. Il Comune di Lustra, operando in qualità di Stazione Appaltante, ha precise responsabilità di vigilanza e tutela nei confronti del personale impiegato negli appalti pubblici sul territorio.

Nonostante l’invio di ripetute diffide sindacali, l’amministrazione non avrebbe ancora fornito risposte concrete né avviato le procedure previste dalla normativa vigente per risolvere l’impasse, lasciando i lavoratori in uno stato di totale incertezza.

Cos’è l’intervento sostitutivo previsto dal Codice dei Contratti Pubblici

Al centro delle richieste avanzate dalla FIADEL vi è l’attivazione immediata dell’intervento sostitutivo. Si tratta di uno strumento di tutela espressamente disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) per proteggere i lavoratori in caso di inadempienza retributiva da parte dell’azienda appaltatrice.

In concreto, questa procedura prevede che:

La Stazione Appaltante (in questo caso il Comune di Lustra) accerti il ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione del contratto.

L’ente trattenga dal certificato di pagamento destinato all’impresa l’importo corrispondente alle inadempienze riscontrate.

Il Comune provveda a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo tali somme da quanto dovuto all’azienda appaltatrice.

Le prossime mosse a tutela delle maestranze

La richiesta del sindacato è chiara: sbloccare l’attuale fase di stallo attraverso un atto amministrativo dovuto, evitando che il peso delle inadempienze aziendali ricada esclusivamente sulle spalle dei dipendenti. In assenza di un riscontro immediato da parte del Comune di Lustra, la vertenza rischia di inasprirsi ulteriormente nelle prossime settimane con nuove azioni di protesta e tutela legale.