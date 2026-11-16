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Punto Nascita Sapri: l’appello de Le Donne del Vallo di Diano

Il rinvio della chiusura del Punto Nascita di Sapri è solo il primo passo: la nota de "Le Donne del Vallo di Diano". Leggi l'appello alle istituzioni.

Maria Emilia Cobucci
Ospedale Sapri
2 min di letturaCommenta

La mobilitazione per salvaguardare il Punto Nascita dell’ospedale “Immacolata” di Sapri supera i confini del Golfo di Policastro e coinvolge direttamente anche il Vallo di Diano. Con una nota ufficiale diffusa oggi, 16 novembre 2026, l’associazione “Le Donne del Vallo di Diano” ha espresso piena solidarietà alle madri, alle gestanti, alle famiglie e al personale sanitario del Basso Cilento, chiedendo alle istituzioni di trasformare la recente sospensione temporanea in una deroga stabile.

Una battaglia comune per il Sud della provincia di Salerno

La proroga di trenta giorni che ha congelato la chiusura del reparto viene accolta dal gruppo associativo come un risultato importante, frutto della determinazione della comunità locale, ma giudicata ancora insufficiente per garantire serenità al territorio.

Secondo l’associazione, la questione non riguarda un singolo presidio comunale, bensì la tenuta complessiva della rete sanitaria dell’entroterra salernitano. Indebolire un reparto strategico in un’area di frontiera significa esporre a maggiori fragilità anche i comprensori limitrofi, incluso il Vallo di Diano.

Diritto alla maternità e contrasto allo spopolamento

Nel comunicato viene evidenziato il legame diretto tra la presenza di servizi sanitari essenziali e il futuro demografico delle aree interne. I punti chiave sollevati dall’associazione includono:

  • Accessibilità e sicurezza: partorire in sicurezza è un diritto fondamentale che non può essere condizionato da lunghi spostamenti su arterie stradali spesso complesse.
  • Coerenza nelle politiche territoriali: le strategie contro lo spopolamento risultano inefficaci se vengono tagliati i servizi primari indispensabili per chi sceglie di vivere e formare una famiglia nei piccoli centri.
  • Rete assistenziale integrata: la tutela dei presidi ospedalieri periferici richiede una visione d’insieme che unisca Cilento, Golfo di Policastro e Vallo di Diano.

L’appello alle istituzioni regionali e ai vertici sanitari

In vista della scadenza dei trenta giorni di sospensione, “Le Donne del Vallo di Diano” sollecitano un intervento concreto da parte della Regione Campania e della direzione strategica dell’ASL Salerno. L’obiettivo è utilizzare questo mese non come una semplice pausa burocratica, ma come un tavolo operativo per ascoltare le esigenze reali dei cittadini, potenziare l’organico e assicurare una deroga definitiva per il Punto Nascita dell’ospedale “Immacolata”.

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