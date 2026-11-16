Saldo IMU 2026 entro il 16 dicembre: aliquote, esenzioni e come pagare in provincia di Salerno

5 min di lettura

Il saldo IMU 2026 va pagato entro mercoledì 16 dicembre 2026. La scadenza è fissata dall’articolo 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019 e vale per tutti i Comuni della provincia di Salerno, da Salerno a Sapri. Con la seconda rata si versa la differenza tra l’imposta dovuta per l’intero anno, calcolata con le aliquote approvate dal Comune per il 2026, e l’acconto pagato a giugno. Chi a giugno ha già versato l’imposta in un’unica soluzione deve controllare soltanto se il Comune ha cambiato le aliquote.

Chi deve pagare il saldo IMU

L’imposta è dovuta dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli e dai titolari di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. Paga anche il concessionario di aree demaniali e, per gli immobili in leasing, il locatario.

In provincia di Salerno la voce più consistente riguarda le seconde case, molto diffuse nei comuni della costa: Agropoli, Castellabate, Pollica, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, San Giovanni a Piro, Sapri, ma anche Capaccio Paestum ed Eboli lungo il litorale della Piana del Sele. Sulle seconde case, sugli immobili affittati, sui negozi e sui capannoni l’IMU si paga sempre, anche se l’immobile resta chiuso per gran parte dell’anno.

Chi non paga

Non si paga sulla abitazione principale, cioè la casa in cui il proprietario ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, né sulle sue pertinenze, nel limite di una per ciascuna categoria catastale C/2 (cantine e depositi), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie). L’esenzione non vale per le abitazioni di lusso, accatastate in A/1, A/8 e A/9: per queste si paga con l’aliquota ridotta stabilita dal Comune e la detrazione di 200 euro.

Sono esenti anche i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, ovunque si trovino. Gli altri terreni agricoli sono esenti nei Comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco allegato alla circolare del ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, che comprende buona parte dei paesi del Cilento interno, degli Alburni e del Vallo di Diano. Nei Comuni parzialmente delimitati l’esenzione vale solo per i fogli catastali indicati: per saperlo con certezza conviene chiedere all’ufficio tributi del proprio Comune.

Dove trovare le aliquote del proprio Comune

Le aliquote non sono uguali ovunque: ogni Comune le stabilisce con una delibera del consiglio comunale entro i limiti di legge (l’aliquota base per gli altri fabbricati è il 10,6 per mille). Per essere valide nel 2026 le delibere dovevano essere pubblicate sul Portale del federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre, insieme al nuovo prospetto delle aliquote obbligatorio per tutti i Comuni.

Il prospetto si consulta gratuitamente sul sito del Dipartimento delle Finanze, cercando il nome del Comune nella sezione dedicata all’IMU. Se un Comune non ha pubblicato nulla entro il termine, per il saldo valgono le aliquote dell’anno precedente. Le delibere sono di solito disponibili anche sul sito istituzionale del Comune, nella sezione dei tributi o nell’albo pretorio. Le notizie su eventuali variazioni decise dai singoli Comuni sono raccolte nelle pagine dei comuni, ad esempio Salerno e Agropoli.

Come si calcola

La base imponibile si ottiene dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente che dipende dalla categoria:

160 per le abitazioni (gruppo A, escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;

140 per il gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5;

80 per gli uffici (A/10) e la categoria D/5;

65 per gli altri immobili del gruppo D;

55 per i negozi (C/1).

Un esempio: una seconda casa con rendita di 500 euro ha una base imponibile di 84.000 euro (500 × 1,05 × 160). Con un’aliquota del 10,6 per mille l’imposta annua è di 890,40 euro. Se l’aliquota non è cambiata rispetto al 2025 e a giugno sono stati pagati 445,20 euro, il saldo è di 445,20 euro. Se invece il Comune l’ha aumentata, il saldo sarà più alto per effetto del conguaglio. Per gli immobili posseduti solo per una parte dell’anno l’imposta si calcola in proporzione ai mesi di possesso.

Come si paga: F24 e codici tributo

Il pagamento si fa con il modello F24, in banca, alla posta o con l’home banking, oppure con il bollettino postale dedicato all’IMU. Alcuni Comuni consentono anche il pagamento con pagoPA. Nel modello va indicato il codice catastale del Comune in cui si trova l’immobile, non quello di residenza. I codici tributo principali sono:

3912 per l’abitazione principale di lusso e le pertinenze;

3913 per i fabbricati rurali a uso strumentale;

3914 per i terreni;

3916 per le aree fabbricabili;

3918 per gli altri fabbricati, comprese le seconde case;

3925 per gli immobili del gruppo D, quota dello Stato;

3930 per gli immobili del gruppo D, quota del Comune.

Non si paga se l’importo annuo è inferiore alla soglia minima stabilita dal Comune. I contribuenti che vivono all’estero e sono iscritti all’Aire possono pagare con bonifico, seguendo le istruzioni del Comune.

Se si paga in ritardo

Chi non riesce a pagare entro il 16 dicembre può mettersi in regola con il ravvedimento operoso, versando l’imposta con gli interessi e una sanzione ridotta, tanto più bassa quanto prima si paga. Le percentuali e le istruzioni aggiornate sono pubblicate dall’Agenzia delle Entrate; per l’IMU, in caso di dubbi, l’interlocutore resta l’ufficio tributi del Comune. Per chi ha debiti IMU arretrati, alcuni Comuni hanno aperto la definizione agevolata dei tributi locali con domanda da presentare, solo nei Comuni che hanno aderito.

Leggi anche: Seconda casa al mare in inverno, come chiuderla bene e le scadenze da non dimenticare | Legge di bilancio, cosa cambia