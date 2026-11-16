25 novembre, violenza sulle donne: i dati e dove chiedere aiuto in provincia di Salerno

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Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999. Chi subisce violenza, in Italia e in provincia di Salerno, può chiedere aiuto in ogni momento al numero 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24, oppure rivolgersi a un centro antiviolenza.

I numeri del 1522

Secondo l’Istat, nel 2025 al 1522 sono arrivate 72.410 chiamate, di cui 61.303 valide. In 25.970 casi chi chiamava ha detto di essere vittima di violenza, un numero in aumento rispetto al 2024.

Dai dati emerge che:

la forma di violenza più diffusa è quella psicologica (36,1% delle donne), seguita da quella fisica e dallo stalking;

(36,1% delle donne), seguita da quella fisica e dallo stalking; la violenza avviene soprattutto in casa e in famiglia ;

; il 68,4% delle vittime è stato messo in contatto durante la chiamata con un altro servizio del territorio;

tra chi ha risposto alla domanda, la maggior parte non aveva denunciato.

L’ultima indagine Istat, del 2025, indica che il 31,9% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni ha subito almeno una volta nella vita una violenza fisica o sessuale. In Italia nel 2024 erano attivi 409 centri antiviolenza.

Come chiedere aiuto

1522 : numero gratuito, attivo giorno e notte, anche in più lingue. Si può usare anche la chat dell’app 1522. Le operatrici ascoltano, danno informazioni e indirizzano al centro antiviolenza più vicino.

: numero gratuito, attivo giorno e notte, anche in più lingue. Si può usare anche la chat dell’app 1522. Le operatrici ascoltano, danno informazioni e indirizzano al centro antiviolenza più vicino. 112 : in caso di pericolo immediato.

: in caso di pericolo immediato. Pronto soccorso : negli ospedali è previsto un percorso dedicato alle donne che subiscono violenza.

: negli ospedali è previsto un percorso dedicato alle donne che subiscono violenza. Forze dell’ordine: per la denuncia ci si può rivolgere a Carabinieri e Polizia di Stato.

Chiedere aiuto a un centro antiviolenza non obbliga a denunciare: i servizi sono gratuiti e riservati.

I centri antiviolenza nel Cilento e nel Vallo di Diano

In Campania i centri antiviolenza sono organizzati dagli Ambiti territoriali sociali, cioè dai Piani di zona che riuniscono più Comuni. Nel sud della provincia di Salerno negli ultimi anni hanno operato, tra gli altri:

a Vallo della Lucania il centro antiviolenza dell’Ambito S8, nato nel 2015 con il progetto “La casa di vetro”;

il centro antiviolenza dell’Ambito S8, nato nel 2015 con il progetto “La casa di vetro”; a Sapri il centro antiviolenza dell’Ambito S9, con sportelli itineranti a Camerota, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Santa Marina, Centola e Torre Orsaia;

il centro antiviolenza dell’Ambito S9, con sportelli itineranti a Camerota, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Santa Marina, Centola e Torre Orsaia; ad Agropoli il centro antiviolenza “Il volo delle farfalle”, in piazza della Repubblica, negli uffici del Segretariato sociale;

il centro antiviolenza “Il volo delle farfalle”, in piazza della Repubblica, negli uffici del Segretariato sociale; a Eboli il centro antiviolenza nato nel 2024 con il progetto “Lo Specchio”.

Per sapere a quale centro rivolgersi si può chiamare il 1522 o chiedere ai servizi sociali del proprio Comune.

I centri per gli uomini violenti

Il Ministero della Giustizia tiene l’elenco dei centri accreditati per uomini autori di violenza, che seguono percorsi per cambiare i comportamenti violenti. In provincia di Salerno risultano iscritti, al 24 settembre 2026, tre centri: due a Salerno e uno a Scafati.

I segnali da non sottovalutare

La violenza non è solo fisica. Sono campanelli d’allarme:

il controllo del telefono, dei soldi o delle amicizie;

le umiliazioni e le minacce, anche davanti ai figli;

l’isolamento dalla famiglia e dagli amici;

la gelosia ossessiva e i pedinamenti.

Chi assiste a una situazione di violenza può chiamare il 1522 per chiedere consiglio su come aiutare.

Le iniziative del 25 novembre

Anche quest’anno Comuni, scuole e associazioni del territorio organizzano incontri, fiaccolate e illuminazioni in rosso dei municipi. Gli appuntamenti sono nell’agenda degli eventi.

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