Pronto Soccorso Eboli: la denuncia della CISL FP Salerno

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Il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Eboli attraversa una fase di forte criticità operativa e relazionale. A lanciare l’allarme è la CISL FP Salerno, che torna a segnalare pubblicamente le difficoltà vissute quotidianamente dal personale del comparto. Tra turni gravosi e mancate risposte da parte dei vertici, il sindacato chiede un intervento immediato per tutelare la dignità dei lavoratori e garantire la tenuta del servizio di emergenza-urgenza sul territorio.

Le criticità segnalate dai lavoratori del comparto

Secondo quanto ricostruito dall’organizzazione sindacale, l’ambiente lavorativo all’interno del reparto di emergenza ebolitano è diventato progressivamente più stressante. Le problematiche rilevate riguardano sia la gestione pratica dei turni sia le dinamiche interne tra le diverse figure professionali.

Nello specifico, le segnalazioni raccolte evidenziano:

Carichi di lavoro elevati e una distribuzione delle mansioni giudicata non equa.

e una distribuzione delle mansioni giudicata non equa. Sovrapposizioni nelle competenze , che generano confusione operativa e rallentamenti.

, che generano confusione operativa e rallentamenti. Isolamento professionale e disparità di trattamento tra gli operatori in servizio.

e disparità di trattamento tra gli operatori in servizio. Modalità relazionali tese, accompagnate da episodi descritti dal personale come mortificanti.

Nonostante i ripetuti incontri e le comunicazioni formali già trasmesse nei mesi scorsi, la Direzione Sanitaria non avrebbe ancora adottato provvedimenti risolutivi, lasciando i dipendenti in una condizione di prolungato disagio.

L’intervento del segretario provinciale Andrea Pastore

Sulla vicenda è intervenuto con toni decisi Andrea Pastore, Segretario Provinciale della CISL FP Salerno, sottolineando la necessità di ristabilire al più presto la correttezza istituzionale all’interno del reparto.

Pressioni psicologiche e rispetto dei ruoli

Pastore ha evidenziato come le segnalazioni riguardino anche presunte pressioni psicologiche, incluse minacce di allontanamento dal reparto nei confronti di chi garantisce ogni giorno l’operatività del servizio. Il segretario ha ribadito che il ruolo di dirigente responsabile prevede funzioni di indirizzo e coordinamento, ma non giustifica atteggiamenti che possano condizionare o mortificare l’operato quotidiano dei dipendenti.

Secondo il sindacato, tali segnalazioni non possono essere derubricate a semplici incomprensioni tra colleghi, ma richiedono una verifica approfondita e imparziale per accertare eventuali condotte lesive della serenità lavorativa.

La distinzione tra dirigenza e comparto

Un punto centrale della denuncia riguarda il rispetto dell’assetto organizzativo. In una struttura complessa come un Pronto Soccorso, l’efficienza si basa sul lavoro d’équipe e sulla chiara definizione delle responsabilità:

Autonomia del comparto: gli operatori godono di una piena e riconosciuta autonomia operativa nelle proprie attività specifiche.

gli operatori godono di una piena e riconosciuta autonomia operativa nelle proprie attività specifiche. Il ruolo del coordinatore: spetta a questa figura fungere da raccordo organizzativo, occupandosi della gestione del personale e dell’equa rotazione delle risorse.

spetta a questa figura fungere da raccordo organizzativo, occupandosi della gestione del personale e dell’equa rotazione delle risorse. Assenza di invasioni di campo: la dirigenza non deve intervenire direttamente nelle dinamiche gestionali proprie del personale del comparto.

Le richieste alla Direzione Sanitaria e i prossimi passi

La CISL FP Salerno sollecita ora la Direzione Sanitaria aziendale ad attivarsi con urgenza per verificare le reali condizioni lavorative all’interno del presidio ospedaliero di Eboli. L’obiettivo è adottare misure concrete che ripristinino un clima sereno, equo e basato sul rispetto reciproco.

Il sindacato ha infine avvertito che, qualora dovessero essere accertate condotte vessatorie o discriminatorie e in assenza di un riscontro tempestivo da parte dei vertici aziendali, l’organizzazione è pronta a intraprendere iniziative e prerogative sindacali forti a difesa dei lavoratori.