Lutto cittadino a Torre Orsaia per la morte di Stefano Cataldo

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La comunità di Torre Orsaia si stringe nel dolore per la scomparsa di Stefano Cataldo, deceduto improvvisamente a causa di un malore mentre si trovava in missione in Tanzania. L’Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione delle esequie (previste per il 17 novembre) per onorare la memoria di un concittadino che ha dedicato oltre vent’anni della propria esistenza alla cooperazione internazionale.

Camera ardente e cordoglio dell’amministrazione

Per consentire ai cittadini, agli amici e ai conoscenti di rendere omaggio alla salma, il Comune ha predisposto l’apertura della camera ardente presso la sala consiliare a partire dalle ore 11:00 di domani.

In una nota ufficiale, l’ente ha voluto manifestare la propria partecipazione al lutto che ha colpito i familiari, in particolare la moglie e i due figli:

“A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza si esprimono i sentimenti di più profondo cordoglio e la sincera vicinanza alla famiglia di Stefano e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa dolorosa tragedia”.

Vent’anni di impegno tra Servizio Civile e cooperazione in Tanzania

Il percorso umano e professionale di Stefano Cataldo rappresenta un esempio significativo di dedizione verso le popolazioni più fragili. La sua esperienza sul campo era iniziata nel 2006, quando fu tra i primissimi volontari a partire per i progetti di Servizio Civile all’estero promossi dalla rete CESC Project, scegliendo proprio la Tanzania come destinazione.

Terminato l’anno di volontariato, il suo legame con il territorio africano non si è mai interrotto, evolvendosi in una vera e propria professione strutturata attraverso diverse tappe fondamentali:

Il rilancio di Gondwana: Ha partecipato attivamente alle iniziative dell’associazione Gondwana, contribuendo a sostenere i progetti internazionali valorizzando le competenze degli ex volontari del servizio civile.

Ha partecipato attivamente alle iniziative dell’associazione Gondwana, contribuendo a sostenere i progetti internazionali valorizzando le competenze degli ex volontari del servizio civile. L’ospedale di Inuka: Il suo contributo operativo è stato determinante per far crescere l’ospedale di Inuka a Wanging’ombe, divenuto nel tempo un vero punto di riferimento sanitario per l’intera area tanzaniana.

Il suo contributo operativo è stato determinante per far crescere l’ospedale di Inuka a Wanging’ombe, divenuto nel tempo un vero punto di riferimento sanitario per l’intera area tanzaniana. Il coordinamento dei nuovi volontari: Nel ruolo di Operatore Locale di Progetto (OLP) presso le sedi tanzaniane, ha guidato e formato le generazioni successive di giovani impegnati nel servizio civile.

La formazione a Londra e l’ingresso nella Charity Hakuna Matata

Convinto che la solidarietà richiedesse competenze tecniche oltre alla buona volontà, Stefano Cataldo aveva scelto di approfondire gli studi nel settore della cooperazione internazionale conseguendo un Master a Londra.

Questo percorso di alta formazione gli aveva permesso di compiere un ulteriore salto di qualità professionale: dopo l’incontro con la Charity Hakuna Matata, era entrato stabilmente nello staff dell’organizzazione, continuando a lavorare sul campo fino al tragico epilogo. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo nel Cilento, sua terra d’origine, ma anche nelle comunità africane che hanno beneficiato del suo lavoro quotidiano.