In direttaTragedia a Serre: uccide la moglie e tenta il suicidio
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Dramma questa mattina nel centro di Serre: un uomo ha ucciso la moglie e tentato di togliersi la vita. Leggi gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda

Alessandra Pazzanese
Tragedia a Serre: uccide la moglie e tenta il suicidio
2 min di letturaAggiornato il
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Un grave episodio di cronaca si è consumato nelle prime ore di questa mattina nel cuore di Serre. Stando alle prime informazioni trapelate, un uomo di 83 anni avrebbe ucciso a coltellate la moglie Immacolata Paolino, (allettata da tempo) all’interno della loro abitazione per poi tentare di togliersi la vita, senza tuttavia riuscirci. Sulla vicenda vige attualmente il massimo riserbo da parte degli inquirenti, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La ricostruzione dei fatti nei pressi di via Nazionale

L’episodio si è verificato in una traversa adiacente a via Nazionale, in pieno centro urbano. A essere coinvolta nella tragedia è una coppia di anziani residente nella zona. Secondo le primissime ipotesi investigative, il delitto si sarebbe consumato alle prime luci dell’alba, e sarebbe seguito immediatamente dal gesto estremo dell’uomo.

Non appena è stato lanciato l’allarme, la macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente, attirando l’attenzione dei residenti della zona, profondamente scossi dall’accaduto.

L’intervento del 118 e il trasferimento all’ospedale di Eboli

Sul luogo della tragedia sono giunti i sanitari del 118, che hanno fatto accesso all’appartamento per prestare le prime cure. Per la donna, purtroppo, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L’uomo, invece, è stato trovato ancora in vita ma in condizioni critiche. È stato stabilizzato sul posto dal personale medico poi trasferito d’urgenza presso l’ospedale di Eboli dove è ricoverato.

Le indagini dei carabinieri e i rilievi della scientifica

L’area è stata immediatamente messa in sicurezza dalle forze dell’ordine. Sul posto stanno operando i militari della Stazione dei Carabinieri di Serre, supportati dai colleghi della Compagnia di Eboli, per raccogliere le prime testimonianze e avviare gli accertamenti di rito. Presente anche il capitano Greta Gentili.

Per fare piena luce sulle cause e sulle modalità del decesso, si attende l’arrivo nell’abitazione del medico legale e degli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche, chiamati a effettuare tutti i rilievi tecnici necessari al proseguimento dell’indagine coordinata dall’autorità giudiziaria.

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