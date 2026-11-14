Controne, la “sagra del fagiolo” si farà: confermate le date della 42esima edizione

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📅 Dal sabato 28 Novembre 2026 al domenica 29 Novembre 2026 📍 Controne 🏛️ Organizza: Comune di Controne, Ballarija. Festival della Danza e della musica Mediterranea, Forum dei Giovani di Controne + Aggiungi al calendarioCome arrivareTutti gli eventi →

La tradizione non si ferma. La 42ª edizione della Sagra del Fagiolo di Controne si svolgerà regolarmente il 28 e 29 novembre 2026. A darne ufficialmente notizia è il sindaco Ettore Poti, che ha rassicurato la comunità e le migliaia di visitatori che ogni anno attendono uno degli appuntamenti enogastronomici e culturali più rappresentativi del territorio cilentano e della Campania.

Emergenza siccità nel Cilento e richiesta dello stato di calamità

La conferma della manifestazione giunge al termine di una stagione complessa per l’agricoltura locale. La prolungata siccità ha infatti messo a dura prova le coltivazioni del pregiato fagiolo, risorsa economica fondamentale ed elemento identitario della storia del borgo. A causa dei gravi danni riportati dalle piantagioni, nei mesi scorsi l’amministrazione comunale ha formalmente richiesto alla Regione Campania il riconoscimento dello stato di calamità naturale, accendendo i riflettori sulle criticità affrontate dai coltivatori.

Eccellenza Presidio Slow Food: il prodotto è salvo

La situazione ha destato forte preoccupazione, dato l’elevato valore di una coltura tutelata dal marchio Presidio Slow Food e considerata un simbolo dell’enogastronomia campana. Ciononostante, la resilienza dei produttori e la disponibilità del raccolto consentiranno il regolare svolgimento dell’evento. La sagra si confermerà dunque come un’importante vetrina per promuovere l’eccellenza autoctona, sostenere le aziende agricole del territorio e accogliere turisti e appassionati da ogni regione.

Programma e orari d’apertura degli stand gastronomici

L’evento offrirà due giornate interamente dedicate ai sapori tipici, alla convivialità e alla valorizzazione delle tradizioni rurali:

Sabato 28 novembre 2026: apertura degli stand gastronomici a partire dalle ore 17:00;

apertura degli stand gastronomici a partire dalle ore 17:00; Domenica 29 novembre 2026: apertura delle taverne ed esposizioni a partire dalle ore 12:00.

Promozione turistica e valorizzazione del borgo di Controne

Protagonista assoluto della due giorni sarà il Fagiolo di Controne, servito secondo le ricette classiche della cucina cilentana. Ad arricchire l’evento faranno da cornice l’architettura del borgo antico, i mercatini artigianali e l’intrattenimento musicale lungo i vicoli del centro storico. Da Controne giunge così un messaggio di forte fiducia e continuità per il rilancio turistico ed economico dell’entroterra salernitano.